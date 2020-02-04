Anemi nedir? Anemi belirtilerinde ellerde uyuşmaya dikkat!

Anemi belirtileri taşıyan kişilerin demir, B12 vitamini ve folik asit miktarlarına baktırmaları gerektiğini söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Fatma Deniz Sargın, aneminin belirtilerini açıkladı. Toplumun büyük bir kesiminin anemi hastalığı ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sargın, aneminin en önemli bulgusunun solukluk olduğuna dikkati çekerek, "Derinin, dudakların, ağız içi mukoza dediğimiz kısmın soluk olması en önemli belirtidir. Bir de göz kapaklarının alt kısmına bakıldığı zaman normalde kanlı olan alandaki solukluktur. Bunlar belirler anemiyi" ifadelerini kullandı.

ANEMİ BELİRTİLERİNDE ELLERDE UYUŞMAYA DİKKAT

Her aneminin kendine özgü birtakım belirtileri bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sargın, şu bilgileri verdi:

"Tabi her solukluk da anemi değildir. Mesela kapalı yerlerde uzun süre çalışanlar, pek fazla gün ışığı görmeyen, çok beyaz tenli kişilerde solukluk görülebilir. Bunun yanı sıra tiroidin az çalışması veya üremili hastalarda, kronik böbrek hastalarda anemi bulunur ve solukluk ortaya çıkabilir. Tırnak kırılması veya düzleşme, saç dökülmesi, dildeki papilla dediğimiz çıkıntıların silinmesi, dilin yine soluklaşması demir eksikliğinden meydana gelebilir. Mesela B12 vitamini veya folik asit eksikliğinde ise daha çok dilde kıpkırmızı bir görünüm, ekşi gıdalarda dilin yanması yaşanabilir. Özellikle B12 vitamini eksikliğinde solukluğun yanı sıra hafif göz aklarının içerisinde bir sararma, bir takım nörolojik belirtiler görülebilir yani ellerde ayaklarda uyuşma olabilir."