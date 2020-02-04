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Anemi nedir? Anemi belirtilerinde ellerde uyuşmaya dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.02.2020 11:09 | Son Güncelleme

Anemi kanda gerekli oranda kırmızı kan hücresi bulunmaması durumunda baş gösteren bir hastalık olarak açıklanmaktadır. Anemi belirtileri arasında en dikkat çekenleri ise solukluk, halsizlik ve çabuk yorumla olarak görülmektedir. Elde ve ayakta uyuşmaya neden olan anemi hastalarda huzursuz bacak sendromuna, denge kaybına ve unutkanlık şikayetinin görülmesine neden olmaktadır. Peki anemi belirtileri taşıyan kişiler ne yaptırmalıdır? Anemi teşhisi için yaptırılması gereken testler neler?

Anemi nedir? Anemi belirtilerinde ellerde uyuşmaya dikkat!

Anemi belirtileri taşıyan kişilerin demir, B12 vitamini ve folik asit miktarlarına baktırmaları gerektiğini söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Fatma Deniz Sargın, aneminin belirtilerini açıkladı. Toplumun büyük bir kesiminin anemi hastalığı ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sargın, aneminin en önemli bulgusunun solukluk olduğuna dikkati çekerek, "Derinin, dudakların, ağız içi mukoza dediğimiz kısmın soluk olması en önemli belirtidir. Bir de göz kapaklarının alt kısmına bakıldığı zaman normalde kanlı olan alandaki solukluktur. Bunlar belirler anemiyi" ifadelerini kullandı.

ANEMİ BELİRTİLERİNDE ELLERDE UYUŞMAYA DİKKAT

Her aneminin kendine özgü birtakım belirtileri bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sargın, şu bilgileri verdi:

"Tabi her solukluk da anemi değildir. Mesela kapalı yerlerde uzun süre çalışanlar, pek fazla gün ışığı görmeyen, çok beyaz tenli kişilerde solukluk görülebilir. Bunun yanı sıra tiroidin az çalışması veya üremili hastalarda, kronik böbrek hastalarda anemi bulunur ve solukluk ortaya çıkabilir. Tırnak kırılması veya düzleşme, saç dökülmesi, dildeki papilla dediğimiz çıkıntıların silinmesi, dilin yine soluklaşması demir eksikliğinden meydana gelebilir. Mesela B12 vitamini veya folik asit eksikliğinde ise daha çok dilde kıpkırmızı bir görünüm, ekşi gıdalarda dilin yanması yaşanabilir. Özellikle B12 vitamini eksikliğinde solukluğun yanı sıra hafif göz aklarının içerisinde bir sararma, bir takım nörolojik belirtiler görülebilir yani ellerde ayaklarda uyuşma olabilir."

ANEMİNİN GELİŞMESİ İÇİN UZUN BİR SÜRE GEREKİYOR

Prof. Dr. Sargın, belirtileri sıralamaya şöyle devam etti:

"Ayrıca B12 vitamini eksikliğinden dolayı omuriliğin yan ve arka kordon dediğimiz kısımlarının hasar görmesi, kalıcı bir takım nörolojik belirtiler ortaya çıkması gibi belirtilerle karşılaşabiliriz. Folik asit eksikliğinde daha çok dildeki değişiklikler ve kansızlık meydana gelir. Aneminin gelişmesi için uzun bir süre gerekiyor. Gıdalarla veya dışarıdan ilaç desteği alınmazsa B12 vitamini depolarının boşalması yaklaşık 3 sene gibi süreç alır. Bu 3 sene içerisinde yavaş yavaş kansızlık gelişmeden bile bu nörolojik belirtiler gelişebilir. Aneminin bazı semptomları halsizlik, çabuk yorulma, uyku bozuklukları gibi bu tip bozukluklar gelişebilir. 3 yılın sonuna baktığımızda B12 depoları iyice boşaldığı için kansızlıkta artık yerleşmeye başlar."

ANEMİ BAŞKA HASTALIKLARI DA TETİKLİYOR! HUZURSUZ BACAK SENDROMUNDA ROL OYNAYABİLİR

Folik asit eksikliğinin meydana gelmesi içinse 6 ay boyunca hiç folik asit içeren hiçbir şey alınmamış olması gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Sargın, şu ifadeleri kullandı:

“Demir deposu boşaldığında anemi bulguları ortaya çıkar. Bu nedenle yorgunluğun, halsizliğin hatta huzursuz bacak sendromunun altında demir eksikliği olabilir. Uyku bozuklukları, bir takım iştah bozuklukları, nörolojik belirtiler mesela ellerde ayaklarda uyuşmalar, denge kayıpları, unutkanlık gibi şikayetleri olan insanlar kansızlık gelişmeden de demir, B12 vitamini ve folik asit miktarlarına baktırarak tedavi olmalı.”

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