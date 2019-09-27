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Anestezi teknikeri evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 16:51 | Son Güncelleme

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan Seda Durmaz (25), evinde ölü olarak bulundu.Olay, dün Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi’nde meydana geldi.

Anestezi teknikeri evinde ölü bulundu

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan Seda Durmaz (25), evinde ölü olarak bulundu.
Olay, dün Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi’nde meydana geldi. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan 25 yaşındaki Seda Durmaz, o gün işe gelmeyince mesai arkadaşları Durmaz’a ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Durumun polise bildirilmesinin ardından Seda Durmaz’ın oturduğu daireye giden ekipler, kapıyı açan olmayınca itfaiyeden yardım talep etti. Daireye balkondan giren ekipler, Durmaz’ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından genç kızın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Seda Durmaz için Uncalı Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan anne Firuzan Durmaz, yakınları ve mesai arkadaşlarının son derece üzgün olduğu gözlendi. Kılınan cenaze namazının ardından genç kızın naaşı Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Anestezi teknikeri evinde ölü bulundu

Anestezi teknikeri evinde ölü bulundu

Anestezi teknikeri evinde ölü bulundu

Anestezi teknikeri evinde ölü bulundu

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