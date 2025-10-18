‘Angelina Jolie Geni’: Özellikle erkekleri tehdit ediyor! Risk 3 kat artıyor: Bilim insanları uyardı…

Londra merkezli Kanser Araştırma Enstitüsü, 'Angelina Jolie geni' olarak bilinen BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonlarının erkeklerde erken yaşta ve daha agresif prostat kanseri riskini ciddi şekilde artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu mutasyonları taşıyan erkeklerin yıllık PSA testiyle taranmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

ARAŞTIRMA 20 ÜLKEDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kanser Araştırma Vakfı desteğiyle 20 ülkedeki 65 merkezde yapılan çalışma, Berlin’de düzenlenen Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği kongresinde sunuldu. Araştırma, BRCA1 mutasyonu taşıyan erkeklerde agresif prostat kanseri riskinin üç kat, BRCA2 mutasyonu taşıyanlarda ise iki kat arttığını gösterdi. Ayrıca, bu mutasyonlara sahip erkeklerde hastalığın ortalama teşhis yaşı 65’ten 60’a düşüyor.

YILLIK PSA TESTİ HAYAT KURTARABİLİR

ICR’dan Onkogenetik Profesörü Ros Eeles, “BRCA1 ve BRCA2 mutasyonlarını taşıyan erkeklerde agresif prostat kanseri riski anlamlı biçimde daha yüksek. Daha hassas testler geliştirilene kadar, bu gruplara yönelik yıllık PSA taraması, hastalığın erken ve tedavi edilebilir evrede saptanmasını sağlayabilir” dedi.

Eeles, düzenleyici kurumlara, 40 yaşından itibaren bu mutasyonları taşıyan erkeklere yıllık PSA testi sunulması gerektiği çağrısında bulundu.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Çalışmada, 3 binden fazla erkek beş yıl boyunca yıllık PSA testine tabi tutuldu. Sonuçlar, hedefli taramanın erken teşhiste kritik rol oynadığını gösterdi. Erken evrede teşhis edilen prostat kanserli erkeklerin yüzde 90’ı 10 yıl sonra hayatta kalırken, geç teşhislerde bu oran yüzde 20’nin altına düşüyor.

'ANGELİNA JOLİE GENİ' NEDİR?

BRCA1 ve BRCA2 genleri, DNA onarımını düzenler. Bu genlerdeki mutasyonlar, DNA hasarının düzgün onarılmasını engelleyerek kanser riskini artırır. Kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri, erkeklerde ise prostat ve pankreas kanseri riskini yükseltiyor.

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, 2013’te BRCA1 mutasyonu taşıdığını öğrenmiş ve önleyici mastektomi ile yumurtalıklarını aldırma ameliyatları geçirmişti. Jolie, bu kararını New York Times’ta yayımlanan “Tıbbi Seçimim” (My Medical Choice) makalesinde paylaşmıştı.