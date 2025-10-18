KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

‘Angelina Jolie Geni’: Özellikle erkekleri tehdit ediyor! Risk 3 kat artıyor: Bilim insanları uyardı…

'Angelina Jolie geni' olarak bilinen gen mutasyonlarının, erkeklerde erken yaşta ve daha agresif prostat kanseri riskini ciddi ölçüde artırdığı ortaya çıktı. Londra merkezli Kanser Araştırma Enstitüsü’nün 20 ülkede gerçekleştirdiği çalışma, bu mutasyonları taşıyan erkeklerin yıllık PSA testiyle taranmasının hayati önem taşıdığını gösteriyor. İşte detaylar...

‘Angelina Jolie Geni’: Özellikle erkekleri tehdit ediyor! Risk 3 kat artıyor: Bilim insanları uyardı…
Sedef Karatay

Londra merkezli Kanser Araştırma Enstitüsü, 'Angelina Jolie geni' olarak bilinen BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonlarının erkeklerde erken yaşta ve daha agresif prostat kanseri riskini ciddi şekilde artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu mutasyonları taşıyan erkeklerin yıllık PSA testiyle taranmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

‘Angelina Jolie Geni’: Özellikle erkekleri tehdit ediyor! Risk 3 kat artıyor: Bilim insanları uyardı… 1

ARAŞTIRMA 20 ÜLKEDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kanser Araştırma Vakfı desteğiyle 20 ülkedeki 65 merkezde yapılan çalışma, Berlin’de düzenlenen Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği kongresinde sunuldu. Araştırma, BRCA1 mutasyonu taşıyan erkeklerde agresif prostat kanseri riskinin üç kat, BRCA2 mutasyonu taşıyanlarda ise iki kat arttığını gösterdi. Ayrıca, bu mutasyonlara sahip erkeklerde hastalığın ortalama teşhis yaşı 65’ten 60’a düşüyor.

‘Angelina Jolie Geni’: Özellikle erkekleri tehdit ediyor! Risk 3 kat artıyor: Bilim insanları uyardı… 2

YILLIK PSA TESTİ HAYAT KURTARABİLİR

ICR’dan Onkogenetik Profesörü Ros Eeles, “BRCA1 ve BRCA2 mutasyonlarını taşıyan erkeklerde agresif prostat kanseri riski anlamlı biçimde daha yüksek. Daha hassas testler geliştirilene kadar, bu gruplara yönelik yıllık PSA taraması, hastalığın erken ve tedavi edilebilir evrede saptanmasını sağlayabilir” dedi.

Eeles, düzenleyici kurumlara, 40 yaşından itibaren bu mutasyonları taşıyan erkeklere yıllık PSA testi sunulması gerektiği çağrısında bulundu.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Çalışmada, 3 binden fazla erkek beş yıl boyunca yıllık PSA testine tabi tutuldu. Sonuçlar, hedefli taramanın erken teşhiste kritik rol oynadığını gösterdi. Erken evrede teşhis edilen prostat kanserli erkeklerin yüzde 90’ı 10 yıl sonra hayatta kalırken, geç teşhislerde bu oran yüzde 20’nin altına düşüyor.

‘Angelina Jolie Geni’: Özellikle erkekleri tehdit ediyor! Risk 3 kat artıyor: Bilim insanları uyardı… 3

'ANGELİNA JOLİE GENİ' NEDİR?

BRCA1 ve BRCA2 genleri, DNA onarımını düzenler. Bu genlerdeki mutasyonlar, DNA hasarının düzgün onarılmasını engelleyerek kanser riskini artırır. Kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri, erkeklerde ise prostat ve pankreas kanseri riskini yükseltiyor.

‘Angelina Jolie Geni’: Özellikle erkekleri tehdit ediyor! Risk 3 kat artıyor: Bilim insanları uyardı… 4

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, 2013’te BRCA1 mutasyonu taşıdığını öğrenmiş ve önleyici mastektomi ile yumurtalıklarını aldırma ameliyatları geçirmişti. Jolie, bu kararını New York Times’ta yayımlanan “Tıbbi Seçimim” (My Medical Choice) makalesinde paylaşmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
18 Ekim Cumartesi: Burçları neler bekliyor?18 Ekim Cumartesi: Burçları neler bekliyor?
Sinirlilik, uykusuzluk: O dönemde dikkat!Sinirlilik, uykusuzluk: O dönemde dikkat!

Anahtar Kelimeler:
prostat prostat kanseri Angelina Jolie bilimsel araştırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.