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Angolalı 5 çocuklu aileye Manisalılar sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 13:32 | Son Güncelleme

Ülkeleri Angola’daki iç karışıklıktan dolayı 5 çocuğu ile Türkiye’ye sığınarak, Manisa’ya yerleşen aileye, vatandaşlar sahip çıktı.

Angolalı 5 çocuklu aileye Manisalılar sahip çıktı

Ülkeleri Angola’daki iç karışıklıktan dolayı 5 çocuğu ile Türkiye’ye sığınarak, Manisa’ya yerleşen aileye, vatandaşlar sahip çıktı. Evi ziyaret ederek aileye gıda ve giyim yardımında bulunulurken ailenin acil ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da çalışmalar başlatıldı.
Angolalı Jose Zembele (35), ülkesindeki iç karışıklardan dolayı eşi Luısa Chıbuabua (32) ve 5 çocuğuyla birlikte Türkiye’ye sığındı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Manisa’ya yerleştirilen ihtiyaç sahibi aileye Manisalı vatandaşlar sahip çıktı. Manisa İHH İnsani Yardım Vakfı Derneği Başkanı Mehmet Turhan ve derneğin yardım sorumlusu Arif Gerçek, aileyi yaşadıkları Şehzadeler ilçesindeki evinde ziyaret ederek, gıda ve giyim yardımında bulundu. Yapılan yardımlar karşısında sevinçlerini gizleyemeyen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.
Ayrıca dernek ailenin acil ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalar başlattı. Dernek Başkanı Turhan, her zaman mağdur ve mazlumların yanında olduklarını söyledi. Turhan, “Beş çocuklu ailenin Afrika Angola’dan Manisa’ya geldiklerini ve yerleştirdiklerini duyduk. Acil ihtiyaçlarının olduğunu öğrendik. Hemen öğrenir öğrenmez ailenin adresini tespit ederek, ailenin yanına geldik. Şuan ailenin evindeyiz. Ailenin acil ihtiyaçlarını gidermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Aile Türkçe, Arapça, İngilizce dillerinin hiçbirini bilmiyor. Sadece Angola ülkesinden oldukları için Portekizce biliyorlar. Bizde Portekizce dilini bilmediğimiz için işaretleşerek anlaşıyoruz. Gönül diliyle konuşuyoruz. Tüm ailelerinin yanında olduğumuz gibi her zaman bu ailenin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Angolalı 5 çocuklu aileye Manisalılar sahip çıktı

Angolalı 5 çocuklu aileye Manisalılar sahip çıktı

Angolalı 5 çocuklu aileye Manisalılar sahip çıktı

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