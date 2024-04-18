'Anı olarak kalsın' diye kaydetmişlerdi! Uyuşturucu partisi görüntüleri sosyal medyaya sızdı

Sakarya’da bir evin içerisinde kaydedildiği ileri sürülen ve sosyal medyada, emniyet ile valiliğin etiketlenerek paylaşıldığı uyuşturucu ortamı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. ‘Anı olarak kalsın’ denilerek kaydedilen görüntülerde; 2’si kadın toplam 5 kişinin aralarında geçen diyalog ve bazıların ise uyuşturucu maddeyi kullandığı anlar yer aldı.

‘ANI OLARAK KALSIN’ DEDİKLERİ GÖRÜNTÜ İKİ BUÇUK SENE SONRA ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde görüntülerdeki kişilerin A.C.A., İ.A., E.A., A.T. isimli erkekler ile S.K. ve M.A. isimli kadınlar olduğu tespit edildi. Görüntünün yaklaşık iki buçuk sene önce çekildiği ve A.C.A. isimli şahsın cezaevinde olduğu öğrenildi. Bahse konu olaya ilişkin ekipler, İ.A. ve E.A.'yı gözaltına alırken A.T. isimli şahıs için de arama çalışması başlattı.

KADINLARIN FUHUŞ DAHİL ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Uyuşturucu partisinin sosyal medya görüntülerini ortaya çıkmasının ardından incelemelerini genişleten polis ekipleri, S.K. ve M.A. isimli kadının fuhuş dahil birçok farklı suçtan kaydı olduğu da ortaya çıktı. Ekipler, görüntülerdeki kadınları bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Ayrıca sosyal medyada yayınlanan diğer bir videoda ise S.K. isimli kadının görüntülü olarak bir kişiyle konuştuğu ve orada, “Bütün müşterilerim her gün içiyor. Birde İstanbul dedim işte kafam güzel ya saçmalıyorum. Biri üstüme gelmediği zaman çok iyiyim ama biri üstüme geldiği zaman kimseyi takmıyorum oh kafam rahat ya” dediği, konuştuğu kişinin ise, “Seda ben sana yardımcı olamazsam ve finalde sana bir şey olursa vicdan azabı çekerim. Ne olursa olsun ben seni bu şekilde görmeye dayanamıyorum. Bu iş gerçek anlamda istemediğimiz noktalara gidecek, lütfen” söylemlerinin üzerine S.K.’nın, “Senle ne alakası var? Benim kafama silah mı dayadın her şeyi ben kendi isteğimle yaptım. İnsan ne yaparsa kendi yapar” dediği anlar yer aldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





