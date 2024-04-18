HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Anı olarak kalsın' diye kaydetmişlerdi! Uyuşturucu partisi görüntüleri sosyal medyaya sızdı

'Anı olarak kalsın' diye kaydetmişlerdi! Uyuşturucu partisi görüntüleri sosyal medyaya sızdı

18.04.2024 15:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da bir evin içerisinde ‘anı olarak kalsın’ diye kaydedilen uyuşturucu ortamı görüntüleri sosyal medyaya düştü. Emniyet ve Valilik etiketlenerek paylaşılan videoların ardından polis ekipleri harekete geçti. Görüntülerinin yaklaşık 2 buçuk yıl önce kaydedildiği ortaya çıktı. Videoların ardından harekete geçen polis ekipleri konuya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı. Görüntüdeki şahıslardan 1’inin cezaevinde olduğu ve kadınların fuhuş başta olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

'Anı olarak kalsın' diye kaydetmişlerdi! Uyuşturucu partisi görüntüleri sosyal medyaya sızdı

Sakarya’da bir evin içerisinde kaydedildiği ileri sürülen ve sosyal medyada, emniyet ile valiliğin etiketlenerek paylaşıldığı uyuşturucu ortamı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. ‘Anı olarak kalsın’ denilerek kaydedilen görüntülerde; 2’si kadın toplam 5 kişinin aralarında geçen diyalog ve bazıların ise uyuşturucu maddeyi kullandığı anlar yer aldı.

AW184857_01

‘ANI OLARAK KALSIN’ DEDİKLERİ GÖRÜNTÜ İKİ BUÇUK SENE SONRA ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde görüntülerdeki kişilerin A.C.A., İ.A., E.A., A.T. isimli erkekler ile S.K. ve M.A. isimli kadınlar olduğu tespit edildi. Görüntünün yaklaşık iki buçuk sene önce çekildiği ve A.C.A. isimli şahsın cezaevinde olduğu öğrenildi. Bahse konu olaya ilişkin ekipler, İ.A. ve E.A.'yı gözaltına alırken A.T. isimli şahıs için de arama çalışması başlattı.

AW184857_03

KADINLARIN FUHUŞ DAHİL ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Uyuşturucu partisinin sosyal medya görüntülerini ortaya çıkmasının ardından incelemelerini genişleten polis ekipleri, S.K. ve M.A. isimli kadının fuhuş dahil birçok farklı suçtan kaydı olduğu da ortaya çıktı. Ekipler, görüntülerdeki kadınları bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

AW184857_05

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Ayrıca sosyal medyada yayınlanan diğer bir videoda ise S.K. isimli kadının görüntülü olarak bir kişiyle konuştuğu ve orada, “Bütün müşterilerim her gün içiyor. Birde İstanbul dedim işte kafam güzel ya saçmalıyorum. Biri üstüme gelmediği zaman çok iyiyim ama biri üstüme geldiği zaman kimseyi takmıyorum oh kafam rahat ya” dediği, konuştuğu kişinin ise, “Seda ben sana yardımcı olamazsam ve finalde sana bir şey olursa vicdan azabı çekerim. Ne olursa olsun ben seni bu şekilde görmeye dayanamıyorum. Bu iş gerçek anlamda istemediğimiz noktalara gidecek, lütfen” söylemlerinin üzerine S.K.’nın, “Senle ne alakası var? Benim kafama silah mı dayadın her şeyi ben kendi isteğimle yaptım. İnsan ne yaparsa kendi yapar” dediği anlar yer aldı.

AW184857_06

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı! Yüzde 50+1 mesajıCumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı! Yüzde 50+1 mesajı
'Zemin ivme değeri çok yüksek' dedi! O bölgeyi işaret etti: 6,5'luk deprem üretebilir'Zemin ivme değeri çok yüksek' dedi! O bölgeyi işaret etti: 6,5'luk deprem üretebilir
Film gibi operasyonla yakalanmış... O anlar kameradaFilm gibi operasyonla yakalanmış... O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Sakarya uyuşturucu
En Çok Okunan Haberler
Gelirini beyan etmeyenler için cezadan önce son çıkış!

Gelirini beyan etmeyenler için cezadan önce son çıkış!

Denizbank’ta yeni skandal! Müşterilerin hesaplarından para çalıp kripto paraya yatırmışlar…

Denizbank’ta yeni skandal! Müşterilerin hesaplarından para çalıp kripto paraya yatırmışlar…

Erdoğan'ın 'kapımız açık' mesajı sonrası Özel'den yeni açıklama

Erdoğan'ın 'kapımız açık' mesajı sonrası Özel'den yeni açıklama

Taciz iddiasıyla sokakta dövülmüştü! Uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Taciz iddiasıyla sokakta dövülmüştü! Uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Sapık babadan engelli kızına 4 yıl boyunca cinsel istismar!

Sapık babadan engelli kızına 4 yıl boyunca cinsel istismar!

Bilimin 175 yıldır çözemediğini Türk dahi çözdü! Yaşamın nasıl başladığını ortaya çıkardı: Gururlandıran 'Atatürk'detayı

Bilimin 175 yıldır çözemediğini Türk dahi çözdü! Yaşamın nasıl başladığını ortaya çıkardı: Gururlandıran 'Atatürk'detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.