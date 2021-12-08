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Aniden yola çıktı! Kimse bunu beklemiyordu

08.12.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde başıboş dolaşan at, trafik kazasına neden oldu. Ata çarpınca duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin vurmasıyla cadde karıştı. Kazada yaralanan at olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Aniden yola çıktı! Kimse bunu beklemiyordu

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine ilerleyen otomobilin sürücüsü Fatih Pal, yolun orta bölümündeki yeşillik alana ulaşmak için aniden yola çıkan ata çarptı.

YARALI AT OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan at yaralanmasına rağmen kaçarak uzaklaşırken kaza nedeniyle duran otomobile ise arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu 2 araçta hasar meydana geldi.

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Otomobilin başıboş ata çarpma anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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