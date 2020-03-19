Animal Crossing, yine büyüleyecek

20 Mart 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan Animal Crossing, büyük bir heyecan ile bekleniyordu. Bugün ise ambargonun kalkması ile birlikte oyunun inceleme puanları da açıklandı.

ANİMAL CROSSİNG: NEW HORİZONS İNCELEMELERDEN GEÇER NOT ALDI

Metacritic’ten ortalama 92 puan alan oyun, çoğu inceleme kuruluşundan 100 yani tam puan almayı başarıyor. Uçsuz bucaksız dünyası ile 300 saatin üzerinde oyun deneyimi sunacak olan AC: New Horizons, Nintendo Switch sahiplerini fazlasıyla tatmin edecek gibi görünüyor.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Oyuna özel konsol da çıkaran Nintendo, bu paket oyunu da dahil ediliyor. Türkiye’de oyunun dijital sürümü + AC: New Horizons Edition Nintendo Switch 3.499 TL‘den satılıyor. Oldukça keyifli vakitler geçireceğinizi düşündüğümüz oyunun incelemesini çok yakında sizlerle paylaşıyor olacağız.

Animal Crossing oyun içi videosuna buradan izleyebilirsiniz

