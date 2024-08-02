Anında yaşlandıran üç makyaj hatası! Bunları sakın yapmayın

Bir makyaj gurusu, makyaj malzemelerini yüze uygularken muhtemelen üç büyük hata yaptığınızı ve bunun sizi daha yaşlı gösterdiğini iddia ediyor.

DAHA YAŞLI GÖSTEREN 3 MAKYAJ HATASI

TikTok'ta 'alisongaymakeup' adıyla tanınan Alison Gay, insanların sabahları yüzlerini boyarken bu basit hataları yaptığını ve bunun kendilerini çok daha yaşlı gösterdiğini söyledi.

Uzmana göre, insanların genellikle ilk yanlış yaptığı şey çok fazla kapatıcı kullanması. Ürünü aşırı kullanırsanız, bunun yalnızca "çizgili bir cilde" yol açacağını söyledi. Bunun yanı sıra, göz altlarınızın çok, çok kuru kalacağını ve göz torbalarınızın korkunç görünebileceğini söyledi. Daha sonra iddiasını kanıtlamak için makyaj uyguladığı tek gözüne yakınlaştırdı. Sonuç birçok insanı şaşırttı. Sorunu çözmek için yapmanız gereken tek şeyin gözünüzün her köşesine az miktarda kapatıcı sürmek ve bir fırça kullanarak karıştırmak olduğunu söyledi. Sonra, yerinde tutmak için biraz sabitleyici sprey uygulayın.

Ayrıca insanların kontürleme yaparken hatalar yapabileceğini çünkü bazı tekniklerin yüzünüzü aşağı çekebileceğini söyledi. Alison, yerleştirme konusunda hassas olmanız gerektiğini ve elmacık kemiğinizin nerede olduğunu bularak başlamanız gerektiğini belirtti. Parmağını kullanarak makyajı uygulamanız gereken yerleri belirledi ve karıştıdı. Bu, makyajın daha kaldırılmış ve daha az sert görünmesini sağlar.

Allık yerleştirme, insanların yanlış yaptığı bir diğer alandır, çünkü ürünü yanakların her yerine sürmek için genellikle dairesel hareketler kullanırlar ve surat asarlar. Ancak, yüzünüzü rahatlattığınızda, yanaklarınızın düştüğünü ve bunun sarkık görünmelerine neden olabileceğini söyledi. Bunu düzgün bir şekilde yapmak için, parmağınızı tekrar elmacık kemiğinize koymanız ve ürünü sadece çizginin üstündeki alana uygulamanız gerektiğini söyledi. Aslında yanaklarınıza uygulamak için renge ihtiyacınız olmadığını söyledi.

Videoyu paylaştığından beri 27.000'den fazla beğeni aldı ve yüzlerce yorum aldı. Birçoğu nerede hata yaptıklarına inanamıyor.