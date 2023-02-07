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Anında yaşlanmanıza neden olan saç kesimi hatası! Bu saç stilinden uzak durun

07.02.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçlarımız tüm görünümümüzü tamamen değiştirebiliyor. Saç bakımı, rengi ve stili kadınlar için oldukça önem taşıyor. Saç kesiminde yapılan ufak hatalar oldukça yaşlı görünmenize neden olabiliyor. Uzmanlar kadınların daha yaşlı gözükmesine neden olan saç kesimini paylaştı.

Anında yaşlanmanıza neden olan saç kesimi hatası! Bu saç stilinden uzak durun

Kadınlar daha genç görünmek için çeşitli bakım uygulamalarını tercih ediyor. Doğru saç ve cilt bakımı dinamik ve genç bir görünüm sağlayabiliyor. Saç uzmanları kadınların genç görünüm için saç renklerine daha çok önem verdiğini ancak yanlış saç kesiminin yaşı çok daha yaşlı gösterebileceğini belirtti.

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Saç uzmanı Nicole'e göre "Saç kesiminiz sizi saç renginizden daha hızlı yaşlandırabilir. Perde perçemi, hemen hemen her yüz şekline ve saç tipine uyacak şekilde şekillendirilebilen en büyük saç trendlerinden biridir. Uber-şık bir kesim eklemek, tarzınıza bir avantaj sağlayabilir ve daha genç görünmenizi sağlayabilir."

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Başka bir seçenek de, "sizi daha genç görünmenizi ve hissetmenizi" sağlayabileceği için daha uzun süre gitmektir. Ancak uzman, "herkes için olmayabilir" uyarısını ekledi, bu nedenle en iyisi, size uygun olup olmayacağını belirleyebilecek bir saç stilistine danışmanızdır.

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KESKİN BOB KESİMDEN UZAK DURUN

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Ama genç bir görünümü korumak isteyen olgun bayanların uzak durması gereken saç kesimleri var mı? Uzmana göre, orta yaşlı kadınlar arasında aslında onlara iyilik yapmayan popüler bir tarz var. "Keskin bob gibi olgun kadınlarla ilişkilendirilen klasik kesimlerden kaçınmanızı ve daha modern tarzlara bakmanızı tavsiye ederim."


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