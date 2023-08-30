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Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? 30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?

30.08.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anıtkabir ziyaret saatleri 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle merak konusu oldu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk milleti için oldukça önemlidir. Peki, Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? 30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?

Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? 30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?

Anıtkabir'in bugün saat kaça kadar açık olduğunu öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Anıtkabir'in 30 Ağustos'ta saat kaça kadar açık olacağı ve kapanış saatinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir ziyaret saatleri...

ANITKABİR BUGÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK? (30 AĞUSTOS 2023)

Anıtkabir bugün (30 Ağustos Zafer Bayramı'nda) saat 16.30'a kadar açık olacak.

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 30 AĞUSTOS 2023

Anıtkabir 1 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında saat 09:00-16:30, 15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09:00-17:00, 1 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında 09:00- 16:00'de ziyarete açık oluyor.

30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

Yunan ordularının Anadolu'daki ilerleyişinin Dumlupınar yakınlarında durdurulduğu tarih 30 Ağustos 1922'dir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak adlandırılan savaşta, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu düşmanı hezimete uğratarak işgalin önüne geçmiştir. Bu zaferi takiben 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmiş, Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk etmesi sağlanmıştır.

30 AĞUSTOS 33

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ VE ANLAMI

Zafer Bayramı olarak kutladığımız bu galibiyet, dünyanın en büyük ve kesin zaferlerinden biridir. Büyük Taarruz'un kesin galibiyetle sonuçlandığı bu tarih, milli egemenliğin ve bağımsızlığın nişanesidir. Kadim bir Türk savaş geleneği olan Turan taktiğinin uygulandığı bu eşsiz zafer, Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdiği savaş olarak tarihe geçti.


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30 Ağustos Zafer Bayramı

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