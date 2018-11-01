Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci davasında gerekçeli karar açıklandı

Safiye İnci davasında gerekçeli karar açıklandı. Anıtkabir'de çektiği video ile Atatürk’e hakarette ettiği için 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Safiye İnci’ye verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Mahkeme gerekçeli kararında, hakaret kastının yoğun olduğu vurgulanarak, “Sanık hakkında ceza tayin edilirken temel cezadan alt sınırdan uzaklaştırılması uygun görülmüştür” denildi. Sanık İnci’nin kararı temyiz ettiği öğrenildi.

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'teki haberine göre, Safiye İnci, 20 Temmuz tarihinde Anıtkabir’de Atatürk’e yönelik hakaret ifadelerinin yer aldığı bir videoyu çekerek, sosyal medya hesabında yayınladı. İnci’nin çektiği video geniş yankı uyandırdı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İnci hakkında soruşturma başlatarak, gözaltı kararı verdi. İnci, 22 Temmuz tarihinde ise “Atatürk’e hakaret” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME



Savcılık jet hızıyla bir iddianame düzenleyerek 23 Temmuz tarihinde İnci hakkında “Atatürk’e hakaret” suçundan dava açtı. Tutuklu yargılanan İnci, 9 Ekim tarihinde yapılan davanın ikinci duruşmasında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, tahliye edildi. Davaya bakan Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği kararın gerekçesini tamamladı. Gerekçeli kararda, sanığın yargılama sırasında yaptığı savunmada pişman olduğu, olayın bu aşamaya geleceğini düşünmediğini söylediği hatırlatılarak şöyle denildi: