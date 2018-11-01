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Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci davasında gerekçeli karar açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 07:18 | Son Güncelleme

Anıtkabir'e giderek Atatürk'e yönelik hakaret içeren bir video çeken ve yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Safiye İnci hakkında mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Atatürk'e hakarette ceza alt sınırının uygulanamayacağı belirtildi.

Safiye İnci davasında gerekçeli karar açıklandı. Anıtkabir'de çektiği video ile Atatürk’e hakarette ettiği için 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Safiye İnci’ye verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Mahkeme gerekçeli kararında, hakaret kastının yoğun olduğu vurgulanarak, “Sanık hakkında ceza tayin edilirken temel cezadan alt sınırdan uzaklaştırılması uygun görülmüştür” denildi. Sanık İnci’nin kararı temyiz ettiği öğrenildi.

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'teki haberine göre, Safiye İnci, 20 Temmuz tarihinde Anıtkabir’de Atatürk’e yönelik hakaret ifadelerinin yer aldığı bir videoyu çekerek, sosyal medya hesabında yayınladı. İnci’nin çektiği video geniş yankı uyandırdı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İnci hakkında soruşturma başlatarak, gözaltı kararı verdi. İnci, 22 Temmuz tarihinde ise “Atatürk’e hakaret” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME

Savcılık jet hızıyla bir iddianame düzenleyerek 23 Temmuz tarihinde İnci hakkında “Atatürk’e hakaret” suçundan dava açtı. Tutuklu yargılanan İnci, 9 Ekim tarihinde yapılan davanın ikinci duruşmasında 2 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, tahliye edildi. Davaya bakan Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği kararın gerekçesini tamamladı. Gerekçeli kararda, sanığın yargılama sırasında yaptığı savunmada pişman olduğu, olayın bu aşamaya geleceğini düşünmediğini söylediği hatırlatılarak şöyle denildi:

'ALENEN HAKARET'

“Sanığın ikrar içerir savunması, dosyadaki tutanaklar, suça konu konuşmanın yer aldığı CD ve raporları ile tüm dosya içeriği birlikte değerlendirildiğinde sanığın sarf ettiği sözlerin Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçu kapsamında kaldığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

ALT SINIRDAN UZAKLAŞILDI

Sanığın suça konu sözlerin hatırasına hakaret ettiği Atatürk’ün mezarının bulunduğu Anıtkabir’de söylemesi ve akabinde sosyal medyaya aksettirdiği de dikkate alındığında, kastın yoğunluğu, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesine kullanılan araç, meydana gelen zarar gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde, sanık hakkında ceza tayin edilirken temel cezadan alt sınırdan uzaklaştırılması uygun görülmüştür.

TAKDİR İNDİRİM

Sanığın hakaret eylemini umuma açık bir yerde ve ayrıca sosyal medya üzerinden işlemesi dikkate alındığında 5816 sayılı yasanın (Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakkında Kanun) 2/1. maddesi gereğince artırım uygulanması gerektiği, sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve pişman olduğunu herkesten özür dilediğini belirtmesi dikkate alındığında takdir indirim uygulanması gerektiği kanaatine varılmıştır.”

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