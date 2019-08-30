Anıtkabir'de Zafer Bayramı töreni! Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener de katıldı

30 Ağustos Zafer bayramı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının Anıtkabir ziyareti ile başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyaset dünyasından çok sayıda isim Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve deftere yazdığı metni okudu.

'CANIMIZ PAHASINA KORUYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan deftere yazdığı metinde "Cumhuriyeti canımız pahasına koruyacağız" mesajını verdi.

Erdoğan'ın okuduğu mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Aziz Atatürk bugün büyük zaferin 97'inci yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük Zafer'in kazanılmasında emeği geçen başta zatıaliniz olmak üzere tüm komutanlarımızı, askerlerimizi milletimin her bir ferdini minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız.

Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun."



