Anıtkabir'deki görüntüler tepki çekmişti! Cumhuriyete hakaret edip şeriatı öven şüpheli tutuklandı

Anıtkabir'de büyük saygısızlık! 30 Aralık günü gerçekleşen olay büyük tepki çekti. Y.T isimli bir kişi cumhuriyete hakaretler ederek şeriatı övdü. Yetkililerin araya girmesiyle şüpheli gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

CUMHURİYETE HAKARET ETTİ

Anıtkabir avlusunda cumartesi günü Y.T. "Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek" ve "Lanet olsun Cumhuriyete" sloganları attı. Çevredekilerin tepkisi üzerine Anıtkabir Komutanlığı'nda görevli askerlerin yakaladığı şüpheli, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.







