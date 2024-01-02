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Anıtkabir'deki görüntüler tepki çekmişti! Cumhuriyete hakaret edip şeriatı öven şüpheli tutuklandı

02.01.2024 15:09 | Son Güncelleme:
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Anıtkabir'de gerçekleşen ve tepki çeken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir kişi "Kahrolsun Cumhuriyet" diye bağırarak şeriat yanlısı sloganlar attı. Jandarma tarafından müdahale edilen şüpheli polise teslim edilerek gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Anıtkabir'deki görüntüler tepki çekmişti! Cumhuriyete hakaret edip şeriatı öven şüpheli tutuklandı

Anıtkabir'de büyük saygısızlık! 30 Aralık günü gerçekleşen olay büyük tepki çekti. Y.T isimli bir kişi cumhuriyete hakaretler ederek şeriatı övdü. Yetkililerin araya girmesiyle şüpheli gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

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CUMHURİYETE HAKARET ETTİ

Anıtkabir avlusunda cumartesi günü Y.T. "Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek" ve "Lanet olsun Cumhuriyete" sloganları attı. Çevredekilerin tepkisi üzerine Anıtkabir Komutanlığı'nda görevli askerlerin yakaladığı şüpheli, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


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Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir provokatör
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