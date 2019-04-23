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Anıtkabir'e 23 Nisan'da ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

 TBMM'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda, Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı.

Anıtkabir'e 23 Nisan'da ziyaretçi akını

Nursima ÖZONUR- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- TBMM'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda, Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı.
Sabah devlet erkanının katıldığı törenlerin ardından Anıtkabir, ziyarete açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Anıtkabir'de yoğunluk oluşturdu. Ziyaretçiler, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı, Anıtkabir Müzesi'ni gezdi. 23 Nisan Ulusal Gemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafı baskılı tişörtlerle Anıtkabir'e gelen çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu. Aileler, çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar, ziyaretleri sırasında gerçekleşen Anıtkabir nöbet değişim törenini de ilgiyle izledi.

FOTOĞRAFLI

Anıtkabir'e 23 Nisan'da ziyaretçi akınıAnıtkabir'e 23 Nisan'da ziyaretçi akınıAnıtkabir'e 23 Nisan'da ziyaretçi akınıAnıtkabir'e 23 Nisan'da ziyaretçi akını

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