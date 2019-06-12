HABER

Anız yangınlarını söndürmek isteyen 3 traktör küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 12:34 | Son Güncelleme

Mardin’in Savur ilçesinde, elektrik direğinden çıkan kıvılcımın düştüğü 100 dönüme yakın ekili arazi yandı.

Anız yangınlarını söndürmek isteyen 3 traktör küle döndü

Mardin’in Savur ilçesinde, elektrik direğinden çıkan kıvılcımın düştüğü 100 dönüme yakın ekili arazi yandı. Olay sırasında bölgeye giden 3 traktör de alevlerin sıçraması sonucu yanarak küle döndü.
Olay, Savur ilçesine bağlı İşgören ve Karaköy mezralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik direğinden kaynaklı çıkan kıvılcım buğday tarlasına düştü. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonrası vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, civar köylerden yardıma gelen çiftçiler de traktörlerle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 3 traktör devrilmeleri sonucu alevlerin ortasında kalarak küle döndü. Olayda bir kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anız yangınlarını söndürmek isteyen 3 traktör küle döndü

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi öldüDut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Kıbrıs gazisi öldü
Meksika’da bir kadın gazeteci öldürüldüMeksika’da bir kadın gazeteci öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.