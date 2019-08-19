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Anjiyo yapan doktor 'Benimle kal, bir yere gitme' dedi, hasta hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:32 | Son Güncelleme

ISPARTA'da iş yerinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan 50 yaşındaki Ali Küçükyumru, hastaneye kaldırıldıktan sonra 10 dakika süren anjiyoyla sağlığına kavuştu.

Anjiyo yapan doktor 'Benimle kal, bir yere gitme' dedi, hasta hayata tutundu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da iş yerinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan 50 yaşındaki Ali Küçükyumru, hastaneye kaldırıldıktan sonra 10 dakika süren anjiyoyla sağlığına kavuştu. Panik yaşayan Ali Küçükyumru, "Kulağımdan hiç gitmeyen bir cümle var. O anlar hiç aklımdan gitmiyor. Doktor bey durmadan 'Seni çok seviyorum, hayatta kalman lazım, benimle kal, bir yere gitme' dedi. Allah ondan bir değil, bin kere razı olsun" dedi.
Isparta'da esnaflık yapan Ali Küçükyumru, geçen cuma günü iş yerinde otururken bir anda rahatsızlandı. Küçükyumru iş yerindeki kardeşine, "Ben kötüyüm, hastaneye götür" dedi. Bunun üzerine kardeşinin araçla Isparta Şehir Hastanesi'ne getirdiği Ali Küçükyumru'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Acil servise alınan Küçükyumru'ya müdahale edilerek, anjiyo yapıldı. Yaklaşık 10 dakikalık müdahalenin ardından kalp damarındaki tıkanıklık açılan Ali Küçükyumru serviste tedaviye alındı.
'O ANLAR HİÇ AKLIMDAN GİTMİYOR'
Hastanede tedavisi süren Ali Küçükyumru tekrar hayata döndürüldüğü o anları şöyle anlattı:
"Buraya geldikten sonra Fatih Akkaya hocam, hemen bana müdahale etti. O esnada bir hasta daha anjiyodaymış. Anjiyo masasına yatmış ve anjiyo yapılmayı bekliyormuş. Hocamız sağ olsun, benim kalbim durunca, daha ağır olduğumu, acele bir müdahale yapılması gerektiğini düşünerek, gerekli tedavimi yaptı. O esnada ben bir ara gidip geldim. Ama kulağımdan hiç gitmeyen bir cümle var, o anlar hiç aklımdan gitmiyor. O anlar hala kulaklarımda. O ses şöyle diyordu, 'Seni çok seviyorum, hayatta kalman lazım, benimle kal, bir yere gitme.' Doktor bey bunu durmadan bana söyledi. Allah ondan bir değil, bin kere razı olsun."
'YENİDEN HAYATA DÖNDÜM'
Hayata yeniden başlayacağını ve farklı adımlar atmak istediğini kaydeden Ali Küçükyumru, "Normalde çok agresif bir insanım ama bundan sonra bu agresifliğimi de kaldıracağım. Artık elimden geldiği kadar daha hoşgörülü olmaya çalışacağım. Artık iş konusuna da fazla yoğunluk vermeyeceğim. Yoğunluğu artık kendi hayatıma vereceğim. Biraz da kendi hayatımı yaşayacağım. İkinci bir hayata döndüm. Gerçek bir şekilde yeniden hayata döndüm" dedi.
'10 DAKİKADA DAMARINI AÇMAYI BAŞARDIK'
Kardiyoloji uzmanı Dr. Fatih Akkaya da "Hastamız şok tablosunda geldi. Yaygın 'Anterior mı' diyoruz, ciddi bir kalp krizi vardı. Hemen masaya aldık. Yaklaşık 10 dakika gibi kısa bir sürede damarını açmayı başardık. Zaten sonra şok tablosundan kurtuldu. Bir ara kalbi durdu, elektroşokla çalıştırdık. İşlem çok başarılı oldu. Sonra yaptığımız ultrasonlarda kalbin çok fazla etkilenmediğini gördük. Burada erken müdahalenin faydası var. 50 yaşında genç bir hasta. Yarım saat, bir saat daha geç kalmış olsaydı, belki çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Onun için hastaların erkenden acil gelmesi bu tip bir göğüs ağrısı, nefes darlığı şikâyetlerinin olduğunda, beklemeden başvurulması bizim için çok önemli. Ne kadar erken müdahale, bizim için o kadar önemli. Hastamız çok iyi, bugün taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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