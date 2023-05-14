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  4. ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor?

ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor?

14.05.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara 2. Bölge Milletvekili adayları ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Seçmenler bugün saat 17.00'ye dek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacaklar. Birçok kişi Ankara 2. Bölge Milletvekili adayları hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte Ankara 2. bölge milletvekili adayları isim listesi...

ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor?

Ankara 2. Bölge Milletvekili adayları listesi hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı.
Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanıyor. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Bu bölgede Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar ilçeleri yer alıyor. İşte Ankara 2. Bölge Milletvekili adayları listesi...

ANKARA 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- VEDAT BİLGİN

2- LÜTFİYE SELVA ÇAM

3- ORHAN YEGİN

4- ZEYNEP YILDIZ

5- OSMAN GÖKÇEK

6- KURTCAN ÇELEBİ

7- ABDULVAHAP ŞAHİN

8- CİHAN ANKARA

9- EJDER ONURSAL

10- SERVET TÜRKAYIK

11- BURCU GÖKALP

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ANKARA 2. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- MURAT EMİR

2- İDRİS ŞAHİN (DEVA PARTİSİ)

3- SEMRA DİNÇER

4- İREM YAMAN (İYİ PARTİ)

5- ORKUN KAMBER

6- ALİ RIZA ERBAY

7- ERDAL KİZİROĞLU

8- ÖZKAN AKTAN

9- FUNDA CENGİZ 10.EROL TOSUN

10- NURSEL ÖCAL

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ANKARA 2. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- SADİR DURMAZ

2- ÖZGÜR BAYRAKTAR

3- NEVİN TAŞLIÇAY

4- AHMET SELİM YURDAKUL

5- CENGİZ ŞAHİN

6- TARKAN TOPER

7- EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK

8- İLKAY UYAR KABA

9- ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN

10- YUSUF TANIK

11- LEVENT UĞURLU

ANKARA 2. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.ADNAN BEKER

2.SEDAT AKSAKALLI

3.UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ

4.FATMA ÖZKAN

5.MUHARREM BEŞİR

6.RAMAZAN DEĞERLİ

7.ERDOĞAN YILDIRIM

8.FATMA GÜLÜMSER BİROL

9.NADİR ÇETİNKAYA

10.ÖZCAN DAĞGEÇ

11.ELMAS YAĞMUR


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