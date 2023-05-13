ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti 28. Dönem Milletvekili adayları kimler? İşte tam liste

Ankara 2. Bölge Milletvekili adayları listesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacaklar. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. İşte Ankara 2. Bölge Milletvekili adayları listesi...
Ankara 2. Bölge ilçeleri Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar olarak açıklandı.
1- VEDAT BİLGİN
2- LÜTFİYE SELVA ÇAM
3- ORHAN YEGİN
4- ZEYNEP YILDIZ
5- OSMAN GÖKÇEK
6- KURTCAN ÇELEBİ
7- ABDULVAHAP ŞAHİN
8- CİHAN ANKARA
9- EJDER ONURSAL
10- SERVET TÜRKAYIK
11- BURCU GÖKALP
MURAT EMİR
İDRİS ŞAHİN (DEVA PARTİSİ)
SEMRA DİNÇER
İREM YAMAN (İYİ PARTİ)
ORKUN KAMBER
7.ERDAL KİZİROĞLU
ÖZKAN AKTAN
FUNDA CENGİZ 10.EROL TOSUN
SADİR DURMAZ
ÖZGÜR BAYRAKTAR
NEVİN TAŞLIÇAY
AHMET SELİM YURDAKUL
CENGİZ ŞAHİN
TARKAN TOPER
EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK
İLKAY UYAR KABA
ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN
YUSUF TANIK
1.ADNAN BEKER
2.SEDAT AKSAKALLI
3.UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ
4.FATMA ÖZKAN
5.MUHARREM BEŞİR
6.RAMAZAN DEĞERLİ
7.ERDOĞAN YILDIRIM
8.FATMA GÜLÜMSER BİROL
9.NADİR ÇETİNKAYA
10.ÖZCAN DAĞGEÇ
11.ELMAS YAĞMUR