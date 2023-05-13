ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ 2023: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti 28. Dönem Milletvekili adayları kimler? İşte tam liste

Ankara 2. Bölge Milletvekili adayları listesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacaklar. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. İşte Ankara 2. Bölge Milletvekili adayları listesi...

ANKARA 2. SEÇİM BÖLGESİ NERELER?

Ankara 2. Bölge ilçeleri Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar olarak açıklandı.

ANKARA 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- VEDAT BİLGİN

2- LÜTFİYE SELVA ÇAM

3- ORHAN YEGİN

4- ZEYNEP YILDIZ

5- OSMAN GÖKÇEK

6- KURTCAN ÇELEBİ

7- ABDULVAHAP ŞAHİN

8- CİHAN ANKARA

9- EJDER ONURSAL

10- SERVET TÜRKAYIK

11- BURCU GÖKALP

ANKARA 2. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MURAT EMİR İDRİS ŞAHİN (DEVA PARTİSİ) SEMRA DİNÇER İREM YAMAN (İYİ PARTİ) ORKUN KAMBER ALİ RIZA ERBAY

7.ERDAL KİZİROĞLU

ÖZKAN AKTAN FUNDA CENGİZ 10.EROL TOSUN NURSEL ÖCAL

ANKARA 2. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SADİR DURMAZ ÖZGÜR BAYRAKTAR NEVİN TAŞLIÇAY AHMET SELİM YURDAKUL CENGİZ ŞAHİN TARKAN TOPER EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK İLKAY UYAR KABA ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN YUSUF TANIK LEVENT UĞURLU

ANKARA 2. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.ADNAN BEKER

2.SEDAT AKSAKALLI

3.UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ

4.FATMA ÖZKAN

5.MUHARREM BEŞİR

6.RAMAZAN DEĞERLİ

7.ERDOĞAN YILDIRIM

8.FATMA GÜLÜMSER BİROL

9.NADİR ÇETİNKAYA

10.ÖZCAN DAĞGEÇ

11.ELMAS YAĞMUR



