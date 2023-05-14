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  4. ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor?

ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor?

14.05.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara 3. Bölge Milletvekili adayları ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Seçmenler bugün saat 17.00'ye dek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacaklar. Birçok kişi Ankara 3. Bölge Milletvekili adayları hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte Ankara 3. bölge milletvekili adayları isim listesi...

ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor?

Ankara 3. Bölge Milletvekili adayları listesi hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı.
Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanıyor. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Bu bölgede Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri yer alıyor. İşte Ankara 3. Bölge Milletvekili adayları listesi...

AK PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FUAT OKTAY

LEYLA ŞAHİN USTA

ÖMER İLERİ

ASUMAN ERDOĞAN

AHMET FETHAN BAYKOÇ

REMZİ ALBASAN

HALİSE ÇİFTCİ

AHMET ÇOTUK

AHMET GÜL

ERTUNÇ GÜNGÖR

HALİL HOTAMAN

CANSIN YILMAZ YAŞAR

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CHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Tekin Bingöl

Umut Akdoğan

Mesut Doğan (Saadet Partisi),

Aylin Yaman,

Ahmet Ersen Özsoy

Mehmet Akyürek

Mehtap Yücel

Mehmet Yula

Zeynep Esra Özdemir

Ömer Yılmaz

Elmas Kübra Karaca

Hasan Cem Yılmaz

MHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YAŞAR YILDIRIM

ERKAN HABERAL

SEÇKİN ODABAŞI

FATİH ÇETİNKAYA

ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR

HAYRİYE AYDIN

ERDİNÇ ÖLMEZ

YAŞAR YUKARIKIR

BAHRİ BATUHAN KURBAN

HÜSEYİN YILMAZ

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İYİ PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YÜKSEL ARSLAN

KÜRŞAD ZORLU

FATİH KOCA

SEVİN ÇAĞLAYAN

TAMER KAYAALP

SERDAR SARGIN

MEHMET ARSLAN

KADRİYE ÜNLER

BERNA ŞAHİN

SEVGİ YALAV

MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK

MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR

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