Ankara, Adana, Bolu ve İzmir'de orman yangını! Hızla büyüyor...

Bolu’nun Gerede ilçesi Zeyneller Yaylası ile Kızılcahamam’ın Şahinler Yaylası mevkii arasında bulunan orman alanında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopter sevk edildi. Arazözler ve helikopter ile yangına müdahale sürüyor.

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kalkumaç mevkiinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Kozan’ın Kalkumaç mevkiinde bugün öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten orman yangını çıktı. Yangına 10 arazöz, 6 su tankı ile karadan müdahale edilirken, havadan da müdahale sürüyor.

İzmir Menderes'in Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 7 dozerle yangına müdahale edilmeye başlandı. (DHA)



