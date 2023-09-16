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Ankara, Adana, Bolu ve İzmir'de orman yangını! Hızla büyüyor...

16.09.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun Gerede, Ankara'nın Kızılcahamam, Adana'nın Kozan ve İzmir'in Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlar rüzgarın etkisiyle büyürken, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ankara, Adana, Bolu ve İzmir'de orman yangını! Hızla büyüyor...

Bolu’nun Gerede ilçesi Zeyneller Yaylası ile Kızılcahamam’ın Şahinler Yaylası mevkii arasında bulunan orman alanında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopter sevk edildi. Arazözler ve helikopter ile yangına müdahale sürüyor.

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Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kalkumaç mevkiinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Kozan’ın Kalkumaç mevkiinde bugün öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten orman yangını çıktı. Yangına 10 arazöz, 6 su tankı ile karadan müdahale edilirken, havadan da müdahale sürüyor.

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İzmir Menderes'in Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 7 dozerle yangına müdahale edilmeye başlandı. (DHA)


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