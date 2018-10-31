Ankara Barosu'ndan İEL Müdür Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Barosu, İstanbul Erkek Lisesi'nde (İEL) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, İzmir Marşı'nı okudukları için, bazı öğrencileri tokatladığı iddia edilen Müdür Yardımcısı Metin Kuş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, "Ulusal basına yansıyan haberler ile İstanbul Erkek Lisesi’nde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni’nin sonunda öğrencilerin İzmir Marşı'nı söylemeleri üzerine İstanbul Erkek Lisesi Müdür Yardımcısı şüpheli Metin Kuş tarafından öğrencilere tokat atıldığı öğrenilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun kutlanması sebebiyle hazırlanan törende Kurtuluş Savaşı’yla özdeşlemiş, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimizin İzmir’i düşman işgalinden kurtarmasını anlatan İzmir Marşı'nı söyleyen öğrencilere tokat atılmasını kabul etmek mümkün değildir. Her ne olursa olsun bir eğitimcinin kendilerine emanet edilmiş öğrencilere bu fiili uygulaması kabul edilemez. Verilen tepkinin öğrencilerin İzmir Marşı’nı söylemesine yönelik olduğu açıktır. Tören programında olmayan sonradan çıkarıldığı iddia edilen bir marşın öğrenciler tarafından söylenmesinin şüpheliyi neden bu denli kızdırdığı anlaşılamamıştır. Kutlama törenlerinde öğrencilerin coşku içinde Kurtuluş Savaşı’nda kazanılmış bir zaferi anlatan marşı söylemiş olmalarının bu şekilde engellenmiş olması büyük talihsizliktir. Cumhuriyeti ve Cumhuriyetimizin kuruluşu sürecindeki kahramanlıkları, ülkemizin kurucularının yaşadığı sıkıntılarla, canları kanları pahasına verdikleri mücadeleyi öğrencilerin özümsemeleri ile yükümlü bir eğitimcinin, öğrencileri bu şekilde bastırması ve fiili müdahalede bulunması karşısında bu suç duyurusunu yapmak zarureti hasıl olmuştur" denildi.

Suç duyurusunda Metin Kuş hakkında 'nitelikli kasten yaralama' suçu ile savcılıkça resen tespit edilecek diğer suçlar hakkında soruşturma başlatılması talep edildi.

