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ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Ankara'da bayram namazı saat kaçta? Diyanet Ramazan Bayramı namaz vakitleri

19.04.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara bayram namazı saati, Başkentte yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı konuya ilişkin bilgileri yayımladı. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü 21 Nisan olacak. Peki, Ankara Bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet'in paylaştığı bilgilere göre Ankara bayram namazı saati...

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Ankara'da bayram namazı saat kaçta? Diyanet Ramazan Bayramı namaz vakitleri

Ankara bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. 2023'te bayramın arefe günü 20 Nisan’a denk geliyor. 21 Nisan sabahı ise bayram başlayacak. Ankara bayram namazı saati merak konusu oldu. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da bayram namazı saati...

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ankara bayram namazı saati 06.34 olarak açıklandı. Başkentte yaşayan vatandaşlar bayramın birinci günü (21 Nisan 2023 Cuma) bayram namazını kılmak için camilere akın edecek.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İstanbul bayram namazı saati: 06:49
İzmir bayram namazı saati: 06.59
Trabzon bayram namazı saati: 06.06
Bursa bayram namazı saati: 06:49
Kocaeli bayram namazı saati: 06.45
Gaziantep bayram namazı saati: 06:19
Adana bayram namazı saati: 06:27
Adıyaman bayram namazı saati: 06:15
Afyon bayram namazı saati: 06:45
Ağrı bayram namazı saati: 05.54
Aksaray bayram namazı saati: 06.31
Amasya bayram namazı saati: 06.22
Antalya bayram namazı saati: 06.46

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe denk geliyor.

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