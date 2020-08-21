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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan doğalgaz mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 16:52 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin "Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan doğalgaz mesajı

Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp gaz bulduğunun açıklamasından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Yavaş yayımladığı mesajda, "Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.


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