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Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü bir ilke imza atıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 13:43 | Son Güncelleme

ANFA Genel Müdürlüğü, “Ankara Şeffaflaşıyor” ve “Her şey Ankaralıların gözü önünde olacak” sloganı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak park, bahçe ve yeşil alanların bitkisel peyzaj işlerinde çalışmak isteyen gerçek ve tüzel kişiliğe sahip firmalara çağrıda bulundu.ANFA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda firmaların, 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında ön başvurularının alınacağı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü bir ilke imza atıyor

ANFA Genel Müdürlüğü, “Ankara Şeffaflaşıyor” ve “Her şey Ankaralıların gözü önünde olacak” sloganı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak park, bahçe ve yeşil alanların bitkisel peyzaj işlerinde çalışmak isteyen gerçek ve tüzel kişiliğe sahip firmalara çağrıda bulundu.
ANFA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda firmaların, 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında ön başvurularının alınacağı bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yeni belediyecilik anlayışı ’şeffaf yönetim’in ilk uygulaması hayata geçiyor.
Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, başkente yapılacak park, bahçe ve yeşil alanların bitkisel peyzaj çalışmaları için ön başvuruları, ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi Peyzaj Müdürlüğü, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, No:142/6 Aydınlıkevler ANKARA adresinde alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü bir ilke imza atıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü bir ilke imza atıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü bir ilke imza atıyor

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