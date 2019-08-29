Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden büyük ilgi gören 30 Ağustos videosu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından "Bazı Zaferler Tarihlere Sığmaz. Zafer için tunçtan bir bilek, hürriyet sevdalısı bir yürek gerek. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullanarak bir video paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından hazırlanan video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Bazı Zaferler Tarihlere Sığmaz."



Zafer için tunçtan bir bilek, hürriyet sevdalısı bir yürek gerek. ????????



Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. pic.twitter.com/gmobfpfSPb — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) 29 Ağustos 2019

Videoda konuşan Başkan Yavaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlığında kahraman ordumuzun işgal askerlerini Anadolu topraklarından tamamen temizlediği gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." sözlerine yer verdi.

(DHA)

