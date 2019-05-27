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Ankara Büyükşehir Belediyesinde "çakarlı araç" devri sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 16:01 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerdeki yöneticilere hizmet veren araçlarda bulunan ışıklı ve sesli uyarı sistemleri söküldü

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerin bünyesinde yöneticilere hizmet veren araçlarda bulunan ışıklı ve sesli uyarı sistemi (çakar lambaları) söküldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın imzasıyla geçen hafta yayımlanan ve "Mevzuata aykırı şekilde üzerinde ışıklı ve sesli uyarısı sistemi bulunan araçlardaki sistemler ivedi olarak sökülecektir." şeklindeki genelgenin ardından araçlardaki çakar lambalarının sökülmesine başlandı.

Bu kapsamda ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın makam aracından, ardından Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 21 araçtaki çakarlar söküldü.

Belediye bünyesinde ve şirketlerde bulunan diğer araçların da söküm işlemlerinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği bildirildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi çakarlı araçlar Mansur Yavaş

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