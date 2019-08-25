Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'Çocuk Koruma Evleri' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "belediyenin koruma evlerinde kalan çocukların atıldığına" dair haberlerin yer aldığı ifade edildi.

'BÖYLE BİR UYGULAMAMIZ OLMAZ'



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 6 Ağustos'taki Belediye Meclisi toplantısında "Çocukları sokağa salmak için vicdansız olmak lazım. Böyle bir uygulamamız olmaz." ifadelerini kullandığı aktarılan açıklamada, çocuk evleri konusunda uygulamada yaşanan sorunlar üzerine, 2012 yılında Belediye Kanunu'nda değişiklik yapılarak, belediyelerin "çocuk koruma evleri" açma yetki ve görevlerinin kaldırıldığı, sadece "çocuk konukevi" açılmasına izin verildiği anımsatıldı.

Çocukların uzun süreli kalacakları bu tür sosyal kuruluşların faaliyetleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından izin alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, buralarda uzun süre bakılacak çocuklar için çocuk mahkemesinden korunma/tedbir kararları alınmış olması şartı vurgulandı.