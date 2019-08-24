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Ankara Çocuk Sağlığı Hastanesi, Bilkent Şehit Hastanesi'ne taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 13:37 | Son Güncelleme

ANKARA Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşındı.

Ankara Çocuk Sağlığı Hastanesi, Bilkent Şehit Hastanesi'ne taşındı

Arda ERDOĞAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşındı. Hastaneye, 'Tüm kliniklerimiz ile size Ankara Şehir Hastanesinde hizmet vereceğiz. Hastanemiz 24 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesine taşınacaktır' yazılı pankart asıldı.
Başkent'teki hastanelerin, yeni yapılan Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşınma işlemleri sürüyor. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınmasının ardından bugün Dışkapı'daki Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi de Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşındı.
Taşınmayla ilgili hastanenin internet sitesinde duyuru yayımlanırken, hastaneye de 'Tüm kliniklerimiz ile size Ankara Şehir Hastanesinde hizmet vereceğiz. Hastanemiz 24 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesine taşınacaktır' yazılı pankart asıldı.
Sabah saatlerinde başlayan taşınma işleminde sağlık personeli, polis ekipleri ve hastane doktorları da görev aldı. Ambulanslara bindirilen hastalar ve yakınları, polis eşliğinde, Dışkapı'dan Bilkent'e götürüldü. Taşınma sırasında, ambulansların güvenli geçişi için 'protokol yolu' olarak bilinen İrfan Baştuğ Caddesi'nde kısa süre trafik kesildi.
Kökleri, 1972 yılında SSK Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı çocuk kliniğinin kuruluşuna dayanan hastane, 1995'te SSK Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi olarak kuruldu. SSK hastanelerinin 2005'te Sağlık Bakanlığı'na devrinin ardından Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını alan hastanede, 2010 yılında kemik iliği transplantasyon merkezi açıldı. Kemik iliği transplantasyonuna başlanmasının ardından kurumun adı, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirildi.

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Ankara Çocuk Sağlığı Hastanesi, Bilkent Şehit Hastanesi'ne taşındıAnkara Çocuk Sağlığı Hastanesi, Bilkent Şehit Hastanesi'ne taşındıAnkara Çocuk Sağlığı Hastanesi, Bilkent Şehit Hastanesi'ne taşındıAnkara Çocuk Sağlığı Hastanesi, Bilkent Şehit Hastanesi'ne taşındı

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