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  4. Ankara’da 14 gün karantina süresine uymadı, gözetim altına alındı

Ankara’da 14 gün karantina süresine uymadı, gözetim altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 07:59 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde karısında koronavirüs vakası görülen ve yaşadığı köy karantinaya alınan ancak kendisinin test sonuçları negatif çıkan vatandaş, zorunlu 14 gün karantina sürecine uymayınca sağlık ekipleri tarafından gözetim altına alındı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerindeki bir kargo şirketine ait depolama bölümüne Diyarbakır’dan kamyonu ile kargo getiren şirket çalışanı Mevlüt Y, eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine telefonla aranarak bilgilendirildi. En yakın hastaneye giderek test yapması gerektiği söylenen Mevlüt Y., Kayseri’de bir hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı. Burada test sonuçları negatif çıkan Mevlüt Y.’ye her ihtimale karşı kendisini 14 gün karantinaya alarak toplumdan izole etmesi gerektiğini bildiren sağlık ekipleri ayrıca bir taahhütname de imzalattı.

14 GÜN KARANTİNA SÜRESİNE UYMADI

Mevlüt Y.’nin imzaladığı taahhütnameye uymayarak kendisini izole etmediğinin ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Bunun üzerine Mevlüt Y.’nin kamyonu ile Ankara’ya geleceğinin bilgisini alan polis ve sağlık ekipleri, sabah saat 05.30 sıralarında karantina kuralına uymayan vatandaşı, iş yerinin girişinde kamyonu ile durdurdu. Raporları incelenen Mevlüt Y. ile o sırada yanında bulunan akrabası Hamit Y., sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı gözetim altına alınmak üzere hastaneye götürüldü. Öte yandan yetkililer, Mevlüt Y.’nin kullandığı kamyonun ve içerisindeki kargoların detaylı bir şekilde dezenfekte edileceğini açıkladı.

YAŞADIĞI MAHALLE KARANTNADA

Mevlüt Y.’nin ailesinin, 2 gün önce Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde yaşadığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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