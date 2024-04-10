HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ankara'da 2,5 milyon TL'lik 'nitelikli yağma' olayına 1 tutuklama!

Ankara'da 2,5 milyon TL'lik 'nitelikli yağma' olayına 1 tutuklama!

10.04.2024 21:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Mamak ilçesinde, 2 milyon 500 bin TL'lik 'nitelikli yağma' olayına karışan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 3 kişiden, 1'i tutuklandı.

Ankara'da 2,5 milyon TL'lik 'nitelikli yağma' olayına 1 tutuklama!

İlçede bulunan bir işyerine giden 3 kişi, işyeri sahibini ölümle tehdit ederek işyerini kendilerine devretmesini istedi. Zorla 2 milyon 500 bin TL'lik çek imzalatan şüpheliler sonrasında kaçtı. İşyeri sahibi karakola giderek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, izini sürdüğü şüphelileri İzmir'den, Ankara'ya döndüğünü tespit etti.

Ardından polis, yapılan operasyon ile 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sine ev hapsi ve adli kontrol şartı verildi, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu’da feci bir kaza meydana geldi! Araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralıBolu’da feci bir kaza meydana geldi! Araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı
Megakentte araç trafiği yaşandı! Vatandaş sahile akın ettiMegakentte araç trafiği yaşandı! Vatandaş sahile akın etti
'Örümcek Adam' kostümüyle bayram namazı kılan kişiye polis müdahalesi!'Örümcek Adam' kostümüyle bayram namazı kılan kişiye polis müdahalesi!
Anahtar Kelimeler:
Mamak Ankara dolandırıcı
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan-Özel görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken 'Fatih Erbakan' ayrıntısı

Erdoğan-Özel görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken 'Fatih Erbakan' ayrıntısı

Savaş çanları çalıyor! İran 'Cezalandıracağız' dedi, İsrail'den sert yanıt

Savaş çanları çalıyor! İran 'Cezalandıracağız' dedi, İsrail'den sert yanıt

Bolu’da feci bir kaza meydana geldi! Araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı

Bolu’da feci bir kaza meydana geldi! Araç kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı

'Karım sana emanet' dedi... Birlikte olduklarını öğrenince öldürdü

'Karım sana emanet' dedi... Birlikte olduklarını öğrenince öldürdü

ABD enflasyonu Mart ayı için belli oldu

ABD enflasyonu Mart ayı için belli oldu

Herkes merak ediyordu! Whatsapp konuşmaları dışarı sızdı

Herkes merak ediyordu! Whatsapp konuşmaları dışarı sızdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.