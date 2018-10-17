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Ankara'da 3 yıllık faili meçhul cinayeti özel ekip çözdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 06:26 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2015 yılında boynu kırılarak öldürüldükten sonra cesedi ateşe verilen kadının katil zanlısı olduğu belirlenen eski sevgilisi tutuklandı.

Ankara'da 3 yıllık faili meçhul cinayeti özel ekip çözdü

Ankara Emniyet Müdürlüğünce faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için oluşturulan özel ekip, tozlu raflarda bekleyen dosyaları yeniden açtı ve ilk başarılı sonucunu aldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için bir yıl önce Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 2015'te öldürülen Uzay Çebi'nin katil zanlısını yakalamak için harekete geçti.

Ekip, yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Çebi'nin katil zanlısının dolmuşçuluk yapan eski sevgilisi Fazlı T. (53) olduğunu belirledi.

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Bu kişiyi bir süre takip eden özel ekip, saklandığı evde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden zanlı, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Katil zanlısının, Uzay Çebi'nin evinde bulunan bir miktar parayı habersizce aldığı, ayrıca ona kredi çektirdiği ve borcunu ödemediği, tartıştığı sevgilisini bu yüzden öldürdüğü ve cesedi ateşe verdiği öğrenildi.

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Çebi'nin cesedi 19 Ocak 2015'te Çankaya ilçesi Küçükesat Mahallesi'nde bir evde yanmış halde bulunmuş, yapılan otopside genç kadının yakılmadan önce boynunun kırıldığı tespit edilmişti.

(AA)

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Ankara cinayet kadın cinayeti uzay çebi

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