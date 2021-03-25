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Ankara’da 5, 6, 7 ve 8. sınıf sınavları ne zaman? Ankara’da ortaokul sınavları iptal mi?

25.03.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce yüz yüze sınavlar için 26 Mart tarihine işaret edilmişti. Koronavirüs vaka sayılarının artması sebebiyle 5., 6., 7. ve 8. sınıfların sınav tarihleriyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ortaokul sınavların ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Ankara’da yapılacak sınavlarla ilgili detaylar belli oldu.

Ankara’da 5, 6, 7 ve 8. sınıf sınavları ne zaman? Ankara’da ortaokul sınavları iptal mi?

MEB, Ankara’da yüz yüze yapılacak ortaokul sınavlarıyla ilgili kararını paylaştı. Bakanlık, koronavirüs risk haritasına göre yüz yüz yüze sınavların yapılacağını açıklarken, Ankara’da yapılacak yüz yüze sınav takvimi de açıklandı.

ANKARA’DA ORTAOKUL SINAVLARI İPTAL Mİ OLDU?

Ankara’da yüksek ya da çok yüksek riskli iller kategorisinde yer almadığından dolayı ortaokul sınavları daha önce açıklanan takvime göre yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski yüksek/çok yüksek kentlerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart tarihinden sonraki sınavların 3 Mayıs tarihi itibarıyla yapılabileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavların okul ortamında yüz yüze yapılacağı vurgulandı.

Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki kentlerde de ortaokulların 5,6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe dek yapılamayan sınavların, 3 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla yapılacak şekilde planlanacağı aktarıldı.

Yüz yüze eğitimin sürdüğü ilkokul 4'üncü sınıflarla ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavların, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam eteceği bilgisi paylaşıldı.

Salgının seyrine göre kentlerin risk gruplarının değişmesi hâlinde güncel risk grubuna uygun bir şekilde okullarda yüz yüze eğitim yapılması durumunda sınavların da 3 Mayıs 2021’den evvel okul ortamında yüz yüze yapılabileceği belirtildi.

Ankara’da 5, 6, 7 ve 8. sınıf sınavları ne zaman? Ankara’da ortaokul sınavları iptal mii

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Burdur, Konya, Aksaray, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Tokat, Ordu, Giresun, Sinop, Samsun, Amasya, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Çanakkale, İzmir, Muğla, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Düzce, Bolu, Zonguldak, Antalya, Bilecik, Kütahya, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ankara
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