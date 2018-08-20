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Ankara'da ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 06:11 | Son Güncelleme

ABD’nin Büyükelçiğine yönelik kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis kaçan zanlıları arıyor.

Olay, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan henüz plakası belirlenemeyen beyaz bir otomobilden ABD Büyükelçilik binasına doğru ateş açıldı.

6 numaralı kapı önünde gerçekleşen saldırıda, 4-5 el silah sesi duyuldu. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye gerçekleştirilen saldırıda, kurşunlardan biri cama isabet etti. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı.

Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Civarda arama başlatan ekipler, boş kovanları muhafaza altına aldı. Kaçan aracın yakalanması için şehrin dört bir yanındaki ekipler alarm durumuna geçti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara ABD büyükelçilik silahlı saldırı polis

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yakın gitsin bence çok bile durdular
Türkiye-abd sıcak savaşını çıkarmak isteyen fetöcüler,pkklılar ya da ciacilerdir;kim bilir!?
CIA'in işidir...
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