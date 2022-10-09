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  4. Ankara’da aile katliamı! Eşini ve iki küçük çocuğunu öldürüp intihar etti…

Ankara’da aile katliamı! Eşini ve iki küçük çocuğunu öldürüp intihar etti…

09.10.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Altındağ ilçesinden kan donduran bir olay yaşandı. Eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir kişi karısı ile 9 ile 12 yaşları arasında olan çocuklarını bıçaklayarak öldürüp ardından intihar etti.

Ankara’da aile katliamı! Eşini ve iki küçük çocuğunu öldürüp intihar etti…

Ankara’dan gelen son dakika haberi dehşete düşürdü. Altındağ ilçesinde bir kişi uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma aşamasındaki karısı ile çocuklarını bıçaklayarak öldürerek yaşamına son verdi.

Olay, saat 24.00 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, eşi ve çocuklarının bulunduğu apartmana gelerek kapıyı kırarak eve girdi. Eve giren kişi eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Sesleri duyan komşular polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen ekipler, erkeğin önce eşini sonrasında ise 9 ile 12 yaşları arasında olan çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü ve kendini astığını belirledi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yeri incelemesinin ardından ailenin cansız bedenleri Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Şahsın, eşiyle boşanma sürecinde olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Altındağ
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