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  4. Ankara’da akılalmaz olay! Sevgilisini başından vurdu, takside intihar etti…

Ankara’da akılalmaz olay! Sevgilisini başından vurdu, takside intihar etti…

11.03.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’dan kan donduran bir cinayet haberi geldi. Evine gittiği sevgilisini başından vurdu. Ardından olay yerinden kaçmaya çalıştığı takside intihar etti.

Ankara’da akılalmaz olay! Sevgilisini başından vurdu, takside intihar etti…

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sevgilisini silahla öldüren şahıs olay yerinden taksiye binerek kaçtı. Zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan takside tabancayla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Yiğit B. Altındağ İlçesi Gülpınar Mahallesi'nde oturan sevgilisi Gaye Güven’in(24) evine gitti. Yiğit B. kapıyı açan sevgilisinin başına silahla ateş edip olay yerinden taksiyle uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güven’in hayatını kaybettiği belirledi.

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KAÇTIĞI TAKSİDE TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yiğit B.’nin kaçtığı taksi belirlendi. Yakalama çalışmaları neticesinde polis ekipleri, zanlının kaçtığı taksiyi durdurdu. Takside bulunan Yiğit B. tabancayla intihar etti. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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