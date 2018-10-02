Ankara'da ATM dolandırıcılarına polis baskını! Öyle bir düzenek kurmuşlar ki!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batıkent’teki bir banka ATM’sine dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi.
Hareket geçen ekipler, ATM yakınlarında önlem alarak dolandırıcıların gelmesini bekledi. Bir süre sonra düzeneği sökmek için gelen Aykut K. ve Berzan B., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, ATM’ye düzenek yerleştirmesi ve polis ekipleri tarafından yakalanması, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
ATM’de yapılan incelemede, kart kopyalama düzeneğinin yanı sıra şifreleri alabilmek için gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Kameranın iğne deliği büyüklüğünde olduğu belirlendi. Polis tarafından sökülen kart kopyalama düzeneği ile şüphelileri yaklaşık 100 kişinin bilgilerini kopyaladığı saptandı.
Öte yandan Ankara’da son 3 ayda bu yöntemle 3 milyon TL, son 1 yıl içinde ise 8 milyon TL’lik dolandırıcılık yapıldığı belirtildi. (DHA)
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