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Ankara'da ATM dolandırıcılarına polis baskını! Öyle bir düzenek kurmuşlar ki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

Ankara’da bir bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) kart kopyalama düzeneği ve kamera yerleştiren 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin, düzenek yerleştirmesi ve polis tarafından yakalanması, güvenlik kameralarına yansıdı. ATM’de yapılan incelemede, kart kopyalama düzeneğinin yanı sıra şifreleri alabilmek için iğne deliği büyüklüğünde gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi.

Ankara'da ATM dolandırıcılarına polis baskını! Öyle bir düzenek kurmuşlar ki!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batıkent’teki bir banka ATM’sine dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi.

Hareket geçen ekipler, ATM yakınlarında önlem alarak dolandırıcıların gelmesini bekledi. Bir süre sonra düzeneği sökmek için gelen Aykut K. ve Berzan B., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, ATM’ye düzenek yerleştirmesi ve polis ekipleri tarafından yakalanması, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İĞNE DELİĞİ BÜYÜKLÜĞÜNDE KAMERA

ATM’de yapılan incelemede, kart kopyalama düzeneğinin yanı sıra şifreleri alabilmek için gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Kameranın iğne deliği büyüklüğünde olduğu belirlendi. Polis tarafından sökülen kart kopyalama düzeneği ile şüphelileri yaklaşık 100 kişinin bilgilerini kopyaladığı saptandı.

Öte yandan Ankara’da son 3 ayda bu yöntemle 3 milyon TL, son 1 yıl içinde ise 8 milyon TL’lik dolandırıcılık yapıldığı belirtildi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
fazla değil 3 ay bile yatmadan çıkar tutuksuz yargılanırlar. Oda en az 2-3 sene sürer. Bu ülkede adalet hırsız ve dolandırıcıları korumak kollamak için var.
kartta yer mi var neyini alacak
Emeğe saygı Adamlar Çalışıyor Yol Yapıyor yol. Herkes Yolunda.
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