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  4. Ankara'da bankaya silahlı saldırı: 1 personel vuruldu! Sebebi 'pes' dedirtti

Ankara'da bankaya silahlı saldırı: 1 personel vuruldu! Sebebi 'pes' dedirtti

14.03.2023 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir banka şubesinden kart talep eden müşteri, görevliden olumsuz cevap alınca dehşet saçtı. Park halindeki otomobilinden pompalı tüfeğini alan saldırgan, şubeye ateş açtı. Saldırıda bir banka personeli başından yaralandı.

Ankara'da bankaya silahlı saldırı: 1 personel vuruldu! Sebebi 'pes' dedirtti

Olay, saat 18.00 sıralarında Çankaya GMK Bulvarı üzerindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Banka şubesine gelen kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, banka görevlilerinden banka kartı talep etti.

Kendisine banka kartı verilemeyeceğinin söylenmesi üzerine, banka görevlileriyle şüpheli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şubeden ayrılan şüpheli, kısa süre sonra otomobiliyle bankaya geri geldi.

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BANKA PERSONELİ VURULDU

Aracından pompalı tüfekle inen şüpheli, şubenin girişine doğru ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu saçmalardan biri banka görevlisi Hüseyin M.K.'nın kafasına isabet etti.

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EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan banka görevlisi sağlık ekiplerince Güven Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olay sonrası polise teslim olan şüpheli gözaltına alındı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çankaya Ankara silahlı saldırı banka

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