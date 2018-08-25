Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

İddia göre aklı dengesi yerinde olmayan aynı zamanda madde bağımlısı olan 55 yaşındaki şahıs, komşularına iki yıldır hayatı zindan ediyor.
Kanal D Haber'de seslerini duyuran site sakinleri korkudan sokağa çıkamadıklarını dile getirerek, "Karşıdaki daireye keser, bıçak atıyor. Küfrediyor, bıçakla tehdit ediyor. Can güvenliğimiz yok. Sizi öldüreceğim diye bas bas bağırıyor. Asansörler arızalı, lambalar patlamış. İnsanlar geçerken mermer atıyor kafalarına. Onun yüzünden evinden ayrılanlar bile var" diye konuştular.
Ev sahipleri kapılarının önüne güvenlik kamerası taktı ama o da işe yaramıyor. Sorunlu komşu en son kendi evini ateşe verdi. 18 ayrı suç dosyası olduğu ve sadece 1,5 ay cezaevinde kaldığını belirtilen şahsın 15 gün de psikolojik destek aldığı öğrenildi.
İki yıldır diken üstünde yaşayan site sakinleri son çare evin tahliyesi için imza topladı.
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