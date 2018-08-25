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Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 10:57 | Son Güncelleme

Ankara'da Batıkent'te 550 dairelik sitede komşu dehşeti yaşandı. Akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin elinde bıçakla komşularının kapısını kırdığı ve balkondan aşağı komşularının üstüne taş fırlattığı belirtildi. Akli dengesi yerinde olmayan kişinin son olarak kendi evini ateşe verdiği öğrenilirken, site sakinlerinin yetkililerden yardım çağrısında bulundu.

İddia göre aklı dengesi yerinde olmayan aynı zamanda madde bağımlısı olan 55 yaşındaki şahıs, komşularına iki yıldır hayatı zindan ediyor.

Kanal D Haber'de seslerini duyuran site sakinleri korkudan sokağa çıkamadıklarını dile getirerek, "Karşıdaki daireye keser, bıçak atıyor. Küfrediyor, bıçakla tehdit ediyor. Can güvenliğimiz yok. Sizi öldüreceğim diye bas bas bağırıyor. Asansörler arızalı, lambalar patlamış. İnsanlar geçerken mermer atıyor kafalarına. Onun yüzünden evinden ayrılanlar bile var" diye konuştular.

Ev sahipleri kapılarının önüne güvenlik kamerası taktı ama o da işe yaramıyor. Sorunlu komşu en son kendi evini ateşe verdi. 18 ayrı suç dosyası olduğu ve sadece 1,5 ay cezaevinde kaldığını belirtilen şahsın 15 gün de psikolojik destek aldığı öğrenildi.

İki yıldır diken üstünde yaşayan site sakinleri son çare evin tahliyesi için imza topladı.

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Ankara batıkent

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
tımar haneye yatması için illa birini öldürmesi lazım dimi.ondada akli dengesi bozuk diyip suç vermezler.işte bizim aslan kanunumuz bu..yazık çok yazık
al sopayı yar kafasını ikiye 1 tane adam yokmu !! yok akli dengesi bozuk yok moreli bozuk yok bilmem ne bunlar yalan dolan adam psikopat işte vur gitsin. psikolojik dengesi bozuk adam kendi sümüğünü yer milletin kapısını kırıp içeri bıçakla dalmaz
akli dengesi yerinde olmasa tımarhanede olması gerekir?demekki deil.akıl sağlığı yerindeyse bu adam kodeste olması gerekmez mi? o da deil?şeytan bunun neresinde?bence bu yurttaşı nefesi kuvvetli bir papaza götürüp şeytanını çıkartmak gerekir.
550 hane bir deliden çekiyor haberde millet feryat ediyor.Yahu 80 milyon birinden çekiyor basın hala methü sena ediyor.
Bu deliyi kesinlikle DIŞ GÜÇLER GÖNDERMİŞTİR. Zira MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ KISKANAN VE TAHRİP ETMEK İSTEYEN DIŞ GÜÇLER.MAHKEMELERDE BU DELİYE SUÇ VE CEZA VERİLMESİNİ ENGELLİYORDUR!
komaya sokana kadar dayak yesin yemin ediyorum size pamuk gibi olur ne piskolojik sorunu kalır ne de siniri sitedekiler çok kibarlar
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