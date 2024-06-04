Doğum kontrolünde çığır açacak gelişme: Erkekler için geliştirildi, sperm testlerinden gelen sonuçlar umut verdi!

Kaliforniya'nın Torrance kentinde yaşayan Logan Whitehead (24) bir buçuk yıl boyunca her sabah omuzlarına şeffaf bir jel sürdü, kurumasını bekledi ve sonra her zamanki gibi gününe devam etti. Görünümü ve kokusu el dezenfektanını andıran jel, sperm üretimini engellemek için kullanılan hormonal bir solüsyon yani erkek doğum kontrolüydü.

ŞİMDİYE KADARKİ EN ETKİLİ ÇÖZÜM GÖZÜYLE BAKILIYOR

Geçtiğimiz kış katılımı sona erene kadar Whitehead, jelin 2. aşama denemesinde gönüllü olarak yer alıyordu. Testosteron ve sperm üretimini azaltan Nestorone adlı sentetik bir hormon içeren ürün, erkekler için yeni doğum kontrol seçenekleri arasında en gelişmiş olanı olarak değerlendiriliyor.

Whitehead, Gıda ve İlaç İdaresi jeli onaylarsa, özellikle de eşinin mevcut kadın doğum kontrol seçenekleriyle mücadelesini izledikten sonra kesinlikle kullanmaya devam edeceğini söyledi ve “Jel çok kolay bir işlemdi. Günlük hap almak gibiydi.”

YAN ETKİ HİSSETMEDİ

Whitehead, jeli kullanırken sırtının üst kısmındaki sivilceler ve muhtemelen biraz kilo almanın ötesinde bir yan etki fark etmediğini, ancak bunun işinde hareketsiz kalmasıyla bağlantılı olabileceğini söyledi.

HORMONAL JEL DENEMESİ UMUT VAAT EDİYOR

Endokrin Derneği'nin pazar günü Boston'da düzenlediği konferansta, Ulusal Sağlık Enstitüleri Kontraseptif Geliştirme Programı araştırmacıları hormonal jele ilişkin cesaret verici faz 2 deneme sonuçlarını sundu.

BEKLENEN HIZLI SONUÇ VERDİ

Denemeye 18 ila 50 yaşlarında 222 erkek katıldı ve her bir kürek kemiğine günde bir kez 5 mililitre (yaklaşık bir çay kaşığı) jel sürdü.

İki bölümden oluşan denemenin ikinci bölümü halen devam ediyor. NIH'in Kontraseptif Geliştirme Programı şefi Diana Blithe'ye göre ilk bulgular, kontraseptifin beklenenden daha hızlı çalıştığını gösterdi.

KATILANLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNDA SONUÇLAR BAŞARILI

Jeli 12 hafta boyunca her gün uyguladıktan sonra, denemeye katılanların %86'sı sperm baskılamasını başardı. Yani araştırmacıların doğum kontrolü için etkili olduğunu düşündükleri miktar olan meninin mililitresinde yalnızca 1 milyona kadar spermleri vardı. Ortalama olarak, etkili doğum kontrolü için zamanlama sekiz hafta. Buna karşılık, doğum kontrolü olmaksızın normal sperm sayıları mililitrede 15 milyon ila 200 milyon arasında değişebiliyor.

ESKİDEN DAHA UZUN SÜRÜYORDU

Blithe, yeni verilerle ilgili bir haber bülteninde, spermi baskılamak için beklenenden daha hızlı zamanlamanın cesaret verici bir işaret olduğunu, özellikle de geçmişteki girişimlerin bu sperm seviyelerine ulaşmasının daha uzun sürdüğünü söyledi. Önceki denemelerde yan etkilere neden olabilen daha yüksek hormon dozları gerekiyordu. Yeni jel ise hem testosteron hem de Nestorone içerdiği için daha hızlı etki ediyor ve daha az testosteron gerektiriyor.

Şimdiye kadar, jel klinik denemesindeki erkekler normal cinsel işlevlerini sürdürmek için yeterince düşük kan testosteron seviyeleri gösterdiler.

HORMONAL OLMAYAN SEÇENEKLER DE GELİŞTİRİLİYOR

Ayrıca pazar günü YourChoice Therapeutics, Birleşik Krallık'ta sadece 16 erkek ile yapılan çok küçük bir denemenin hormonal olmayan hap YCT-529'un güvenli ve yan etkisiz olduğunu gösterdiğini söyledi. San Franciscolu şirketin hormonal olmayan hapı, erkek doğum kontrolü için önemli olan A vitamini reseptörünü bloke ederek çalışıyor.

Charlottesville, Virginia'da faaliyet gösteren Contraline adlı bir tıbbi cihaz şirketi de testislerden sperm taşıyan tüpler olan vas deferenslere bir jel enjekte edilmesini içeren hormonal olmayan bir erkek doğum kontrol yöntemi geliştiriyor.

Contraline'in CEO'su ve kurucu ortağı Kevin Eisenfrats, ADAM adı verilen jelin enjekte edilmesinin 15 dakikalık tek bir prosedürü içerdiğini söyledi. Daha sonra jelin yıllarca yerinde kalması amaçlanıyor.

30 GÜN İÇİNDE HAREKETLİ SPERMLER SIFIRLANDI

Eisenfrats, ocak ayında şirketin 25 klinik çalışma katılımcısı arasında, denemenin prosedürden sonraki 30 gün içinde hareketli sperm sayısında %99,8 ila %100 azalma ile sonuçlandığını bildirdiğini belirtti ve ekledi:

“Hastaların vazektomi sonrası yaşadıkları deneyime çok benziyor. Bu hastaların bazılarında hafif morarma ve şişlik vardı ve bunlar kendiliğinden geçti.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





