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  4. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Tekme tokat dövüldü, ifadesi şaşkına çevirdi

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Tekme tokat dövüldü, ifadesi şaşkına çevirdi

04.06.2024 11:30
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Mersin'de Azra H.A. isimli kadın, otomobile bindiği sırada erkek arkadaşı E.A. (46) tarafından tekme tokat dövüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis merkezine giderek ifade veren kadının sözleri ise şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre, dün gece merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda, Azra H.A. adlı kadın, otomobile bindiği sırada yanında bulunan erkek arkadaşı E.A. (46) tarafından darp edildi. Yediği dayakla yere düşen kadın ayağa kalkıp tartışmaya başlayınca tekrar tekme- tokat dövülerek yere yığıldı.

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'DARP EDİLMEDİM'

Sosyal medyaya da yansıyan olay sonrası polis merkezine giderek ifade veren Azra H.A., şahsın nişanlısı olduğunu, birlikte dışarıya çıkarak alkol aldıklarını, dönüşte alkolün de etkisi ile kıskançlık sonrası nişanlısının 'bin şu arabaya' diyerek eliyle ittirdiği sırada yere düştüğünü öne sürdü. Kadın, darp edilmediğini ve kimseden şikâyetçi olmadığını söyledi.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, aracın arka tekeri yanında yerde oturan kadının, erkek arkadaşı tarafından önce saçından çekilerek tokatlandığı, ardından ayağa kalkarak tartışmaya başlayan kadının tekme yumrukla darp edilerek yere yığıldığı anlar yer aldı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Mersin darp
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