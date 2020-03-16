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  4. Ankara'da bugün! Tek tek durdurup, sürücülerin ateşlerini ölçtü

Ankara'da bugün! Tek tek durdurup, sürücülerin ateşlerini ölçtü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2020 14:40 | Son Güncelleme

ankara'da koronavirüs tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Belediye ekipleri, hareket halindeki araçların sürücülerinin ateşlerini ölçtü, araçları dezenfekte etti.

Belediyeye bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, ücretsiz dezenfeksiyon çağrısında bulunan personeller, sıraya giren sürücülerin ateşlerini de ölçtü. İşte detaylar...

Tedbirler artırıldı

Mamak Belediyesi, Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte tedbirlerini artırdı.
Bu kapsamda, belediyeye bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından belediye binası önüne mobil istasyon merkezi kuruldu.
Burada görevli personel, yoldan geçen sürücülere ücretsiz dezenfeksiyon çağrısında bulundu. Bunun üzerine sıraya giren sürücülerin önce termometrelerle ateş ölçümü yapıldı.
Ardından ekipler tarafından araçları dezenfekte edildi. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bireysel olarak alınması gereken tedbirler hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.
Araçları dezenfekte edilen vatandaşlar ise uygulamanın çok iyi olduğunu belirterek, fırsat buldukça araçlarını dezenfekte ettireceklerini söyledi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Mamak

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