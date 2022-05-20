Ankara'da çiğ etle beslenen köpekler dehşet saçtı, vücudunu parçaladılar

Başıboş sokak köpekleri Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir siteyi işgal etti. Çankaya Belediyesi tarafından Hiçbir önlem alınmayan ve sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri, bu kez çevredeki sitede yaşayan bir kadına saldırdı. İkamet ettiği site içerisinde kendi köpeğiyle yürüyüşe çıkan Ayşe Zülal Oruç Levent (48), sitede yaşayan bazı vatandaşlar tarafından çiğ etle beslenen ve sürü halinde gezen köpeklerin arasında kaldı. Canını zor kurtaran Ayşe Zülal Oruç Levent’in yaşadığı dehşet anı görüntüler, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Daha önce de Çankaya Belediyesi’ne şikayette bulunduğunu ve hiçbir cevap alamadığını söyleyen Levent, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi.

“3 AY İŞ GÖREMEZ HALDE RAPORLU, İSTİRAHATLİ EVDE KALMAK ZORUNDA KALDIM”

Sürü halinde gezen başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve aldığı yaralar sonucu vücuduna 8 dikiş atılan Levent, “Sitemizin bahçesinde gezerken 6 tane köpek sürüsünün saldırısına uğradım. Vücudumun kol, sırt ve basen kısmından kepçe şeklinde parça koparılmak suretiyle yaralandım. Hemen akabinde vücuduma 8 dikiş atıldı. Tüm gece hastanede müşahede altında kaldım. 3 ay iş göremez halde raporlu, istirahatli evde kalmak zorunda kaldım. Bunun üzerine tabii ki Çankaya Belediyesine, Ankara Büyükşehir Belediyesine vesaire sesimizi duyurmaya çalıştık ancak hiçbir yaptırım olmadı. Sonrasında avukatımla beraber dava açtık. Şu an dava sürecindeyiz ancak ben ilk değilim. Son 1 ay içerisinde sitemizde, 3-4 sakinimize daha ısırılmak suretiyle köpekler saldırdı” ifadelerini kullandı.

HAYVANLARIN KISIRLAŞTIRILMASI İÇİN HİÇBİR ÖNLEM ALINMIYOR

Çankaya Belediyesinin hiçbir çağrılarına geri dönmediğini ifade eden Ayşe Zülal Oruç Levent, “Bu saldırılar esasında bana göre; hem bu kadar merkezi yerde çiğ etle, tamamen kokuşmuş tavuk etleriyle beslenmesinden dolayı meydana geliyor hem de belediye bunları kısırlaştırmak için artık belediye mi yapar bunu bilemiyorum ancak bu hayvanların kısırlaştırılması için hiçbir önlem alınmıyor. Hiçbir çağrımıza cevap gelmedi açıkçası. Çocuğum servisten gelirken bile inip ben almak zorunda kalıyorum çünkü yaşlı, çoluk çocuk hiç kimseyi dinlemeden köpekler saldırıyorlar. Hatta en son bu kez benim kızıma durduğu yerde aynı köpekler saldırdı ve bu konuda çok çaresiziz” diye konuştu.

(İHA)

