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Ankara'da düğün dönüşü kaza: Çok sayıda yaralı var

04.05.2022 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, düğünden dönen bir ailenin içinde olduğu otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Feci kazada, 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü Yaşar Y. ile kızı Yasemin Y. ise itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ankara'da düğün dönüşü kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaza akşam saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Borsa Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün dönüşünde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araç, Yaşar Y. kontrolündeki otomobile çarptı.

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ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

Çarpışmanın etkisiyle Yaşar Y. ile kızı Yasemin Y. otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Araç içerisinde sıkışan sürücü Yaşar Y. ile kızı Yasemin Y. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Sıkıştığı araçtan çıkarılan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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