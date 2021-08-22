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Ankara'da düğün evindeki yemekten 31 kişi zehirlendi

22.08.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düğün evinde yedikleri yemekten zehirlenen 31 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ankara'da düğün evindeki yemekten 31 kişi zehirlendi

Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi, Menekşe caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşamüstü düğün evinde yapılan tavuklu yemek, gelen misafirlere ikram edildi.

Zaman geçtikçe misafirlerde baş dönmesi, mide bulantısı şikayetleri oluştu. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu misafirlerden 25’i Polatlı Duatepe İlçe Devlet Hastanesi'ne, 6 kişi ise Polatlı Can Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla başvurdu.

Hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu, bazılarının taburcu edildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Ankara
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