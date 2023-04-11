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Ankara'da EGO otobüsünün şoförü trafikte tartıştığı kişinin aracını metrelerce sürükledi

11.04.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da EGO otobüsü sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracını metrelerce sürükledi.

İddiaya göre, Mamak ilçesi Gülverenler Mahallesi'nde aracın sürücüsü Mustafa Kaya, trafikte belediye otobüsü sürücüsü ile tartıştı. Yaşanan tartışmada otobüs şoförü, yolcuları indirdikten sonra sürücüsü ile tartıştığı aracı otobüsün önüne alarak metrelerce sürükledi. Olayda yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Otobüs şoförünün camı indirerek otomobildeki şoföre yumruk attığı da iddia edildi.

Mustafa Kaya, yumruk yediğini iddia ederek, olay anında kızarak aracını otobüsün önüne kırdığını söyledi. Otobüs şoförüyle konuşmak için araçtan indiğini söyleyen Kaya, o sırada otobüs şoförünün aracını yüz metre boyunca sürüklediğini iddia ederek, aracın içinde olmadığı için kendini şanslı hissettiğini ifade etti. Kaya, “Işıklarda bekliyorduk. Önümdeki bir aracın arka kısmı şeridin dışına çıkmış. Işık yandı, bu araç ilerlemeyince ben de sağ şeride geçtim. Otobüs şoförü korna çaldı. Ben de 'Kusura bakma' dedim. Ben hareket etmeye başlayacağım sıra otobüsü önüme kırdı ve durdurdu. Bundan sonra otobüsü ışıklarda yakaladım. Tartışma bundan sonra başladı. 'İçeride can taşıyorsun, ne yapıyorsun?' dedim. Aracın camını indirdi yumruk attı bana, sonra camı kapatıp bastı gitti. Ben de sinirlendim otobüsün önüne geçtim ve otobüsün önünde durdum. Sonra şoför otobüsü hareket ettirdi, bana vurdu. Bu otobüsteki yolcuları indirdi, benim aracım da otobüsün önündeydi, şoföre 'ne yapıyorsun' demeden otobüsü araca çarpıtarak 100 metre sürükledi. Sonra kapıları kilitledi ve içeriden de çıkmadı” dedi.

(İHA)

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