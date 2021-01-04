Ankara'da eski sevgili dehşeti! Pencereden girip 3 çocuk annesi kadını öldürdü

Olay, saat 02.00 sıralarında Mutlu Mahallesi'nde, Sevgi Tekin'in oturduğu evde meydana geldi. Gökhan A., 5 ay önce sevgiliyken kendisinden ayrılan Sevgi Tekin ile konuşmak için evine gitti. Tekin, konuşmak istemediğini söyleyerek, kapıyı açmadı. Bunun üzerine Gökhan A., zemin kattaki dairenin pencere camını kırarak içeri girdi. Gökhan A., evde bulunan Sevgi Tekin'in kız kardeşi S.K. ile kızı S.K.'yi cep telefonlarına el koyarak, odaya kilitledi. Gökhan A., ardından tartışmaya başladığı Tekin'e belinden çıkardığı tabanca ile ateş ederek, kaçtı. Kolundan ve göğsünden vurulan Tekin, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk annesi Tekin, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sevgi Tekin'in, evlere temizliği giderek, geçimini sağladığı ve 2 ay önce olayın yaşandığı eve taşındığı belirtildi. Tekin'in, daha önce de kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü Gökhan A. hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.