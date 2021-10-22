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  4. Ankara'da esnafın kâbusu olan çete çökertildi

Ankara'da esnafın kâbusu olan çete çökertildi

22.10.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Altındağ ilçesinde esnaftan haraç isteyen, vermeyen esnafın dükkanına zarar veren çete üyeleri düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara'da esnafın kâbusu olan çete çökertildi

Edinilen bilgilere göre, bir organize suç örgütünün Altındağ ilçesi Ulus Hal bölgesinde bulunan iş yerlerine gelerek esnaftan haraç aldığı, vermeyen esnafın dükkanlarına zarar verdiği, ölümle tehdit ettiği ve bazı olaylarda vatandaşları darp ederek çıplak görüntülerini çekerek şantajda bulunduğu ve tehdit ettiği belirlendi.

YAKALANDILAR

Ankara Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kapsamlı çalışma neticesinde Y.B., F.Ç., M.B., M.U., Y.K. ve N.S. isimli şüpheliler 2 adet tabanca ile birlikte yakalandı. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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