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  4. Ankara'da FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 11 gözaltı

Ankara'da FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon: 11 gözaltı

22.04.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' adı verilen örgüt evlerine yönelik operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, firari FETÖ/PDY mensuplarının Yenimahalle, Keçiören, Altındağ, Etimesgut, Mamak ve Sincan ilçelerindeki örgüte ait 'gaybubet' evlerinde saklandıklarını tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda görevlerinden ihraç edilen 1 başdenetçi, 1 komiser yardımcısı, 1 ateşe, 1 yarbay, 1 üsteğmen, 1 eczacı ve 5 özel sektör çalışanı olmak üzere firari 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı Ankara

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