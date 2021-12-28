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Ankara'da FETÖ soruşturması! 11 gözaltı kararı

28.12.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün finans yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgüt mensuplarına para temin ettikleri tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara'da FETÖ soruşturması! 11 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin verdiği ifade ve elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi ile teknik ve fiziki takip çalışmaları yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar sonucu elde edilen delillere göre FETÖ/PDY terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları, yurt dışındaki kaçak terör örgütü mensuplarından talimatlar alarak Ankara ili genelinde finans yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösterdikleri, örgüt mensuplarına para temin ederek dağıttıkları ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunmalarını planladıkları tespit edilen 11 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği belirtildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı
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