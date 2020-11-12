Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarptı! Şoförün peşinden koştuğu anlar kamerada

Kaza, Altındağ ilçesinde meydana geldi. İçinde yolcu bulunmayan belediye otobüsü, şoförü tarafından otoparka götürülürken arıza yaptı. Şoför, otobüsü yol kenarında park ederek araçtan indi. Bu sırada fren boşalıp hareket eden otobüs, yokuş aşağı geri geri gitmeye başladı. Yaklaşık 1 kilometre geri giden otobüs, park halindeki otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki apartmanın duvarına çarparak durdu. Gürültü üzerine dışarıya çıkan apartman sakinleri büyük korku yaşadı.

Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Otobüste ve bina duvarında hasar oluştu. Otobüs, vinçle bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otobüsün hızla geri geri gittiği ve şoförün de otobüsü durdurabilmek için peşinden koştuğu görüldü.

(DHA)

